Audience solennelle à la Cour d'appel de Bastia : Trafic de stupéfiants, homicides et violences au cœur des discours

« Une justice de qualité dans des délais raisonnables»

Pour autant, la justice du quotidien fonctionne plutôt bien avec un délai de traitement de 13 mois en moyenne et une baisse des affaires civiles en appel, ce qui fait de la Corse une exception sur le plan national. « Nous sommes une belle exception. Ici, les chiffres nous montrent une architecture où l’appel intervient juste pour refermer. Ailleurs en France, l’appel tient lieu de règlement des litiges », souligne la magistrate du siège qui salue « une justice de qualité, dans des délais raisonnables ».



Sur le plan pénal, l’activité est en augmentation par rapport à l’année précédente avec une hausse des homicides et s’exprime clairement en première instance, avec, pointe toujours la Présidente, « des affaires complexes, aux enquêtes longues, infra-JIRS (juridictions interrégionales spécialisées) ».



La généralisation, début 2023, des Cours criminelles départementales (CCD), confirmées par le Conseil constitutionnel à la fin du mois de novembre dernier pour juger certains crimes à la place des Assises, est une réforme lourde pour une petite juridiction puisqu’elle mobilise 5 magistrats professionnels (sans jury populaire), n’a pas confirmé pour l’heure – les chiffres sont trop récents une accélération du traitement des affaires. « Il semble pour l’instant qu’on ne juge pas plus vite en CCD qu’aux Assises, mais il nous faudra plus de recul », confirme Mme Davo.



Véritable tour de contrôle de l’actualité judiciaire, la Chambre de l’instruction a rendu 332 arrêts et 89 ordonnances en 2023, lui attribuant une activité un peu plus forte qu’en 2022. Bien que l’île ne connaisse pas de délinquance de rue et que la délinquance des mineurs reste faible, des points de sensibilité font mettre l’accent pour 2024 sur la lutte contre les violences intrafamiliales (en hausse l’année passée) avec la création d’un Pôle Vif –Violences intrafamiliales alors qu’une cellule de veille avait été mise en place dès 2022, et sur la lutte contre les atteintes à l’environnement avec l’installation d’un Pôle environnemental au sein du parquet de Bastia.



La priorité : la lutte contre le trafic de stupéfiants

Sans surprise malheureusement, c’est la lutte contre le trafic des stupéfiants qui restera la priorité des services de police et de la justice, priorité inscrite dans la nouvelle circulaire pénale territoriale, la Corse restant, même si elle n’est pas une plaque tournante du trafic, un « lieu attractif » de consommation, et pas seulement lors de la période estivale. Une réalité qui fait dire au Procureur général de Bastia, Jean-Jacques Fagni, qu’il ne suffit pas de faire fleurir, sur les murs, l’inscription « A droga fora », pour lutter contre ce fléau (lire interview par ailleurs).

Une priorité qui ne masque pas l’autre point noir de la criminalité insulaire, celle les violences qui continuent à se perpétuer avec une hausse des homicides et tentatives (24 faits, soit 13 homicides et 11 tentatives) et celle des attentats à l’explosif, au nombre de 65, et d’incendies criminels commis en 2023.

« En Corse, l’État reste incontestablement engagé. Je salue l’énergie du Garde des Sceaux pour allouer plus de moyens à la justice. La justice en Corse n’a jamais été aussi bien dotée », ne manque pas de rappeler Hélène Davo, pour qui « la justice doit être l’affaire de tous », à l’heure où les mouvements populistes remettent en cause son rôle et la place de ceux qui l’exercent dans la société.