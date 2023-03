Au printemps, les chapelles de Pietracorbara s’exposent

Du 20 mars au 21 juin - soit 93 jours -, quatre-vingt-treize images seront mises en ligne sur la page Facebook de l'association Chapelles de Pietracorbara offrant une balade visuelle à travers l’église paroissiale et les huit chapelles dressées dans la vallée.Les photos mettront en valeur ce qu’il y a de plus remarquable dans chaque chapelle : l’élégance d’un autel, la finesse d’un banc de communion, le détail d’un pavement, l’expression d’une statue, l’harmonie d’un tableau. Elles permettront aussi de mieux saisir le travail et la foi des hommes et des femmes de la communauté villageoise de Pietracorbara au cours des siècles.Les photos seront ensuite conservées sur leur site pietracorbara.net