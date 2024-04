Au nom de la poésie, Jacques Renucci nous invite dans sa « Demeure de paroles »

Ancien journaliste au parcours brillant, Jacques Renucci a toujours eu un amour indéfectible pour les belles lettres. Ce fervent passionné des mots et des langues anciennes, dès son adolescence à Sartène, plongeait avec ferveur dans les vers d’Homère ou Virgile tout en s’imprégnant des grands noms de la poésie française. Cette passion le guida naturellement vers une carrière de journaliste, où sa plume trouva place dans diverses rubriques de Corse Matin, de la politique à la vie sociale en passant par les sphères mondaines.Cependant, ce parcours n’a pas éteint la flamme poétique qui brûlait en lui depuis toujours. Au contraire, c’est avec son sixième recueil de poèmes que Jacques Renucci se révèle pleinement en tant que poète organique, intimement lié aux éléments qui l’entourent, à sa terre natale et aux récits enfouis dans les replis de sa demeure intérieure.Son éditeur, Albiana, basé à Ajaccio, témoigne de cette alchimie entre la plume de Renucci et ses racines méditerranéennes. « Son écriture est très physique et organique. Elle est franche et induit une certaine forme d’innocence retrouvée, c’est son histoire personnelle », confie-t-il.Dans son dernier ouvrage, les vers de Renucci résonnent avec une profondeur qui évoque les vagues battant les côtes corses, le parfum des maquis au printemps, mais aussi les échos universels de l’humanité. Sa poésie transcende les frontières géographiques pour toucher à l’universel, à cette essence humaine commune qui vibre en chacun de nous.Un extrait de son recueil, disponible en ligne, à écouter ici