Au guidon de leur Indian, plus de 150 bikers vont sillonner les routes de Corse

La Corsica Indian est de retour en Corse. Pour sa 3e édition, le rassemblement officiel de motos de la marque américaine, inscrit au calendrier des événements Européens, s'est installé à Ghisonaccia. Cet événement, qui figure parmi les plus grosses concentrations d'Indian en France est parrainé par l’auteur, compositeur, interprète Pierre Billon . « La Corsica est une concentration atypique, « Old school », ou on privilégie la découverte de la Corse, micro région après micro région, la culture locale, avec l’implication auprès d’associations locales dans une ambiance familiale et bon enfant » indique Patrick Braindot, le GMO, Gentil Motard Organisateur.



Véritable institution, elle accueille des motards de toute l’Europe : France, Italie, Suisse, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Pologne, Belgique …



Des balades dans toute la Corse

« Après la Balagne pour les éditions précédentes, notre choix s’est porté cette année sur la plaine orientale car c’est plus facile pour rayonner dans toute la Corse » explique de son côté Véronique Seard, originaire de la plaine orientale, en charge de la communication de La Corsica.



Arrivés ce samedi matin 13 mai par ferries (Nice et Marseille), les 140 motos (pour des raisons de configuration de l’île et des routes, le nombre d’inscrits est limité) se sont toutes rassemblées place St Nicolas pour le traditionnel petit déjeuner. Les quelque 200 motards en tout ont pris ensuite la direction de Corte avant de rejoindre leur base ghisonacciaise en bord de mer. Sur place ils recevront un livret de 12 balades à choisir et à faire par groupe de 20 motos maximum, avec des départs décalés.



Ces balades sont classées par difficultés : Rouge pour les gros circuits, bleu pour des circuits un peu technique mais pas compliqués, vert pour des petits circuits cool, enfin la balade violette est une routes des sens mêlant culture et gastronomie. Au camping aussi un village d’exposants avec les stands traditionnels que l’on retrouve dans les concentrations motos mais aussi des stands corses tenus par des artisans locaux. Le dernier jour une vingtaine de Bikeuses, les « Indian Ladies First » offriront un baptême de moto à des enfants au profit d’une association locale de lutte contre le cancer. Enfin, tous les soirs, Pierre Billon empoignera sa guitare pour chanter avec sa fille et ses amis.

Ambiance assurée !