Au collège de Calvi les maths se mettent au service du patrimoine

La 12ème édition de la semaine des mathématiques qui a eu lieu du 6 au 15 mars, a mis l’accent sur la valeur des mathématiques pour le patrimoine culturel. Les élèves de 4èmes et 3èmes ont participé aux ateliers mis en place par Fatima Achahboune, professeur de mathématiques, en association avec les sapeurs-pompiers de Calvi et Lisula et le centre de conservation et de restauration du patrimoine immobilier du Fort Charlet. "L’idée était de démontrer que cette matière est utile au quotidien et est donc un moyen de dépoussiérer l’image des maths qui était peut-être un peu rébarbative". explique Valérie Bordes, inspectrice pédagogique régionale de mathématiques qui a participé au lancement de l'événement.



"Dans le cadre de ce projet, les élèves ont pu découvrir l'utilisation des mathématiques dans la préservation du patrimoine culturel et géographique. Ils se sont ainsi rendus au Fort Charlet de Calvi pour concevoir des boîtes de conservation qui permettront de déplacer des objets à restaurer en toute sécurité. Ils ont également pu découvrir le vocabulaire associé au métier de relieur de livres avec Colette Marie Pennet, relieuse professionnelle. Les pompiers ont quant à eux expliqué aux élèves comment les mathématiques étaient utilisées au quotidien pour leur travail." explique la professeur Fatima Achahboune qui souligne l'importance de montrer aux jeunes l'application des maths étudiées au programme de 4ème et 3ème et leur quotidien.



Enfin, Marie-Jeanne Andreani, professeur d’histoire-géographie, a accompagné les élèves pour leur faire découvrir la partie historique et pratique des mathématiques, ainsi que la diversité des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle important. Grâce à ces ateliers, les élèves ont pu appréhender les liens existants entre les mathématiques et les autres disciplines, ainsi que le rôle essentiel des mathématiques dans la préservation du patrimoine culturel et géographique.