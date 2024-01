Au collège Orabona de Calvi conjuguer mathématiques et sport c'est possible

À l'initiative de Fatima Achahboune, professeur de mathématiques au collège Jean-Félix Orabona de Calvi, les élèves de la 3e bilingue ont inauguré jeudi une exposition du CNRS basée sur le livre "Pourquoi est-on penché dans les virages? Le sport expliqué par les sciences en 40 questions" d’Amandine Aftalion, directrice de recherche.

Dans les couloirs de l'établissement, 10 pages du livre se sont transformées en affiches illustrant neuf questions sur des mouvements sportifs démontrés mathématiquement. Des interrogations telles que "Pourquoi est-on penché dans les virages ?" ou "Pourquoi les basketteurs semblent-ils suspendus en l'air quand ils sautent ?" sont ainsi mises en lumière.

L'exposition aborde des concepts mathématiques appliqués au sport, offrant aux élèves une compréhension plus profonde des interactions entre les deux domaines. Stella illustre cela avec l'exemple des nageurs : "Immergé, le corps d'un nageur avance plus vite. Il rencontre environ 2,5 fois moins de résistance sous l'eau. Pour cela, cette exposition est vraiment bien, cela nous apprend de nombreuses choses." explique Stella, une élève de la classe. La jeune fille est enthousiaste du projet "Madame Achahboune, notre professeur de maths, a choisi de faire cette exposition car cette année, la semaine des maths aura pour thème le sport et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cela nous permet de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre le sport et les maths. Alors si à première vue on ne voit pas forcément, en s'y penchant un peu plus, on comprend mieux les liens qui peuvent exister entre le sport, les mathématiques et la physique."





Une expo sur une année

Le collège de Calvi s'engage ainsi activement dans la compréhension des jeux olympiques grâce à l'aide du réseau de diffusion des mathématiques AuDiMath du CNRS. "Il est vrai que lorsqu'on sera devant les Jeux Olympiques, on pensera à tout ce qu'on a appris", précise Chiara, une autre élève.

Cette exposition reste accessible aux visiteurs jusqu'à la fin de l'année scolaire. Fatima Achahboune, la professeure de mathématiques, souligne : "Le CNRS propose cette exposition aux établissements intéressés. Quelques établissements l'ont déjà mise en place, mais certains attendront, je pense, la semaine des maths. Ce sont des questions plutôt simplifiées, avec des réponses accessibles à tous les élèves qu'ils soient en 6ème ou même au lycée. Tout peut s'expliquer à l'aide des mathématiques."

En conclusion, Jean-Mathieux et Matteu résument l'impact de l'exposition : "Cette exposition a été faite pour les Jeux Olympiques de 2024, et les mathématiques, et sur l'affiche, il est dit que l'on court avec les bras pliés parce que c'est en opposition avec le mouvement des hanches. Cette torsion permet de stabiliser le coureur, de maintenir l'équilibre. Les bras pliés sont là pour aider au mouvement du balancier, et les maintenir pliés aide le mouvement car ils sont plus courts. Cette affiche et cette exposition nous permettent de comprendre pourquoi le corps effectue des mouvements aussi simples et comment, dans une exposition sur le sport, nous pouvons trouver des aspects mathématiques et physiques."