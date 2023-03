Au cœur des préparatifs du carnaval d'Ajaccio, qui fait son grand retour le 15 avril

Légèreté, plaisanterie et mascarade sont au programme. Plusieurs allégories burlesques seront mises en avant sur les chars afin de rendre hommage aux personnalités internationales et locales qui ont marqué la ville. Napoléon se reconvertira ainsi en Napi pour l'occasion, devenant la mascotte du carnaval. En vedette, Tino Rossi sera entouré de représentations en lien avec le soleil, la mer, le "signore" et... l'âne, représenté sur le char de l'unique partenaire privé de cette édition, Air Corsica.



"Au total, 12 chars défileront puisque chacune des communes de la CAPA aura le sien, ainsi que la ville de Sartène qui est invitée, explique Christophe Mondoloni. Une trentaine d'associations répète déjà pour l'évènement, je pense aux écoles de danse par exemple. A l'instar de ce qui se fait à Rio, le carnaval se prépare sur des semaines ! Chaque char aura sa propre sono pour diffuser de la musique, ce qui permettra aux troupes de danser sur celles qu'ils auront préparées."



Un village d'animations spécialement dédié aux enfants sera installé au cœur de la ville. "Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des accessoires pourront se faire maquiller gratuitement et participer à la fête, c'est important, assure Christophe Mondoloni. La venue des carnavaliers sera aussi l'occasion d'expliquer aux enfants que derrière le carnaval, se cache un métier, celui de carnavalier, et une technique, celle du carton-pâte qui existe depuis des siècles."



Considéré comme un grand évènement par la Ville, le carnaval mobilisera la préfecture, les services de police et de secours pendant la marche du Corso. Plus de 20 000 personnes sont attendues en deux heures.