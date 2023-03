Au cœur des Salines, la Ville d'Ajaccio inaugure le Relais du Centre social

Mieux vaut tard que jamais. Plus de deux ans après l'ouverture de ses portes, la Ville d'Ajaccio a enfin inauguré le Relais du Centre social des Salines. "Le Centre social existait déjà au niveau de la résidence Petra di Mare, rappelle Alexandre Farina, premier adjoint au maire d'Ajaccio présent samedi matin. On inaugure aujourd'hui cette antenne qui a ouvert en pleine pandémie en 2020. Elle reprend un peu le même principe que celle de Saint-Jean : le but ici est de renforcer notre maillage pour être au plus près des habitants."



Avec un peu de retard, la Ville d'Ajaccio a tenu à inaugurer officiellement le Relais pour permettre aux habitants qui ignoreraient encore son existence d'en être informés. Le local, niché dans la Tour I des Salines et mis à disposition par la société Erilia - spécialiste des logements sociaux -, se veut fort d'une implantation plus centralisée et proche de la partie basse du quartier que le Centre de Petra di Mare.



"Cette réalisation émane du souhait du Conseil citoyen des Salines, qui nous avait sollicité à l'époque pour qu'une antenne soit plus centrale dans le quartier, se remémore Alexandre Farina. Le but est qu'elle soit accessible pour favoriser l'accès aux droits pour les habitants, les aider au mieux dans leurs démarches en les accompagnant, les orientant. C'est beaucoup plus facile d'aller au relais pour les enfants, les jeunes, les personnes âgées ou à mobilité réduite que de monter à Petra di Mare."