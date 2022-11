Au campus Corsic'Agri de Borgo formateurs et enseignants en grève

"Cela fait deux, trois ans qu'il y a des problèmes de gestion du personnel, pressions et surcharge de travail, et de gestion financière au centre de formation CFA-CFPP du campus Corsic ' Agri de Borgo " explique Marie-Françoise Poletti , représentante syndicale STC et enseignante du lycée agricole . Mais c'est au mois de septembre qu'il y a eu ras le bol qui a décidé le personnel à réagir. " En début d' année scolaire, une stagiaire s'en est prise verbalement à deux formateurs et la direction au lieu de défendre le personnel, leur a adressé un courrier les menaçant d'un avertissement, détaille Marie-Françoise Poletti qui regrette qu’au cours de ces dernières années la direction de l'établissement n'ait jamais rien fait pour d'autres formateurs victimes de harcèlement et burn-out .



De discussions ont alors été engagées depuis le mois d'octobre entre les personnels et la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt , qui est l'autorité de tutelle du campus, mais selon les grévistes la DRAFF aurait récemment envoyé une lettre disant que "après mûre réflexion, il fallait que le problème se règle en interne. ”



Ce statu quo a décidé la quasi-totalité des agents et formateurs du c ampus de s e mettre en grève suivis par leurs collègues enseignants du lycée ce qui, depuis lundi dernier, paralyse totalement le fonctionnement de l'établissement.



Une rencontre entre les syndicats et la DRAFF est prévue demain matin à Ajaccio.