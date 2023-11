Attribution du premier volet de la DSP aérienne 2024-2027 à Air Corsica : Volotea réagit

Air Corsica a remporté lce jeudi 30 novembre a DSP pour les lignes Ajaccio-Marseille, Ajaccio-Nice, Bastia-Marseille, Bastia-Nice, Calvi-Marseille, Calvi-Nice, Figari-Marseille et Figari-Nice. La candidature de la compagnie low-cost espagnole Volotea pour les liaisons Ajaccio-Marseille et Bastia-Marseille a été évincée.



Concernant les lignes entre la Corse et Paris-Orly, les négociations se poursuivent a précisé le conseil exécutif, qui compte prolonger par avenant jusqu'en mars la DSP actuelle effectuée par Air Corsica associée à Air France.



Candidate pour les lignes Paris Orly - Ajaccio et Paris Orly - Bastia, face au groupement Air Corsica-Air France postulant pour les quatre lignes entre Paris Orly et les aéroports corses, Volotea a réagi ce jeudi soir dans un communiqué, exprimant sa volonté de continuer les négociations pour les lignes liées à l'aéroport de la capitale. La compagnie souligne "son rôle déterminant dans l'expansion de la connectivité de la Corse au cours des dix dernières années, transportant près de 6,5 millions de passagers sans faire appel à des financements publics."



Volotea reste convaincue "que son expérience sur l'île, la qualité de ses services et son modèle économique en font un partenaire solide pour l'avenir du transport aérien en Corse."