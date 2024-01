Attentats en Corse : quatre hommes en garde à vue

Quatre hommes ont été placés en garde à vue mardi 16 janvier dans le cadre de deux enquêtes distinctes portant sur des incendies et dégradations criminels en Corse, a indiqué mercredi le parquet antiterroriste (Pnat) confirmant une information de France 3 Corse. Trois d'entre eux sont entendus dans le cadre d'une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, destruction et dégradation par moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste, a précisé la même source. Le quatrième homme a été placé en garde à vue "dans le cadre d'une autre procédure ouverte pour destruction par moyen dangereux en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste", a ajouté le Pnat.

Les investigations sont menées par la police judiciaire et la gendarmerie avec la sous-direction antiterroriste de la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) comme service coordonnateur. Sont concernés "différents faits de dégradations et destructions par incendie commis en 2022-2023 et revendiqués par le GCC", le mouvement clandestin de jeunesse corse Ghjuventù Clandestina Corsa, a précisé une source proche du dossier.

Pour cette enquête, la DNPJ, la direction interrégionale de la police judiciaire et la sous-direction antiterroriste de la DNPJ sont cosaisis.

Cinq personnes sont mises en examen depuis l'été 2023 dans une information judiciaire distincte sur des faits qualifiés de terroristes en lien avec le GCC.