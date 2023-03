Attentats : Les maires d’Afa et d’Appiettu reçus par l’Assemblée de Corse disent leur inquiétude et leur incompréhension

Une spirale négative

Pour sa part, François Faggianelli a, d’abord, tenu à évoquer la réunion de l’association des maires du Sud qui s’est tenu le matin même de 10 heures à midi. « C’était positif parce que tout le monde s’est exprimé. Les discussions sont toujours très importantes ». Avant de qualifier le débat avec les représentants de l’Assemblée de Corse de « très intéressant, qu’il fallait l’avoir de toute façon. Maintenant va-t-il régler les problèmes ? Je ne pense pas. Mais, à mon avis, il faut qu’il y a ait beaucoup plus de discussions importantes et il faut arriver, je ne sais pas comment, à pousser la jeunesse à arrêter parce que ça va créer des soucis. J’en avais peur depuis longtemps. S’ils se font arrêter, il y aura des problèmes de famille, et si ça continue, ça risque de devenir très grave. La solution, je ne l’ai pas. Je pense qu’il faut en débattre tous ensemble et qu’il faut une prise de conscience de la population, y compris des familles qui, même si elles ne s’en doutent pas, doivent être attentives. On s’enfonce dans une spirale négative ». Comme son collègue d’Afa, il affirme n’avoir « jamais été menacé. Je n’ai jamais eu peur ». Son entreprise a également été visée par un incendie criminel en décembre dernier, il avoue là aussi ne pas comprendre : « Cela fait 40 ans que je bosse. J’ai commencé comme employé pendant des années. J’ai toujours travaillé, je travaille encore et je n’ai jamais eu de soucis avec personne. Je n’ai jamais eu aucun procès. La décennale n’a jamais fonctionné au niveau des travaux qu’on a fait. On n’a pas de soucis. On n’a jamais bétonné, on n’a jamais fait de travaux monstrueux à titre de promotion ou autre ».



Une posture pour exister

Le maire d’Appiettu interroge : « Pourquoi il y a marqué « GCC » sur les bâtiments et les bureaux qui ont été incendiés chez moi et « IFF » ? Je ne comprends pas, je suis de souche corse. De toute façon, ce n’est pas la solution même si je n’étais pas corse. Sur la mairie, il est marqué « Béton basta ! », alors que la commune d’Appiettu est une des communes de la CAPA où malheureusement il n’y a à pratiquement pas de construction. Les jeunes s’en vont autre part parce qu’ils ne peuvent pas construire. On a 2 permis de construire accordés en 2020, 1 en 2021. Le recensement est négatif, pratiquement 200 personnes en moins depuis l’avant-dernier recensement. C’est vraiment un mauvais exemple ! Il n’y a pas d’immeubles à acheter, il n’y a rien ! « Béton Basta », c’est une posture pour exister ! ». Il explique qu’il y a les grottes de Lava dans le PLU que la commune est en train de réaliser et « qui pourraient être une zone urbaine ou à urbaniser, mais il n’y a aucune construction de prévu. On a classé Natura 2000 tout le littoral d’Appiettu pour le protéger. Il n’y a pas de souci à ce niveau-là. Des enfants d’élus, d’adjoints ont été obligés d’acheter des terrains autre part qu’à Appiettu parce qu’ils ne pouvaient pas construire sur des terrains familiaux ».



Une résolution

Les maires attendent la résolution qui sera proposée au vote vendredi en début d’après-midi : « On ne sait pas ce qu’il y aura dedans. On attendra de voir ce qui va en sortir. Je suis sûr qu’ils trouveront les termes pour condamner », espère le maire d’Afa. « C’est un point positif, mais ça ne va pas régler les problèmes », renchérit son collègue d’Appiettu. « Il faudra continuer et rechercher au fond des choses pour que cette jeunesse, d’abord, évite d’aller en prison et qu’ensuite, il n’arrive pas un drame. Je suis très inquiet ».



N.M.