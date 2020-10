Attentat de Nice : surveillance accrue autour des lieux de culte et des cimetières de Corse

Après l'attenta de ce 29 octobre à Nice le Premier ministre Jean Castex a annoncé devant l’Assemblée nationale que le plan vigipirate avait été porté au niveau « urgence attentat » sur l’ensemble du territoire national précisant qu’un conseil de défense aurait lieu vendredi matin.





Dans ce contexte ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé aux préfets de renforcer "immédiatement" la surveillance des lieux de culte et des cimetières. Policiers et gendarmes sont appelés à "faire preuve d'une vigilance accrue afin de prévenir tout acte qui pourrait être commis par mimétisme", écrit le ministre de l'Intérieur.





Les préfets sont également invités à mettre en alerte les élus afin de mobiliser les effectifs de police municipale et les dispositifs de vidéo-surveillance.

En Corse à partir de Ce vendredi les préfectures mobiliseront des personnels de police et gendarmerie pour surveiller les sites les plus sensibles.