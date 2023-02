Attentat contre un bar de Sartène : Un homme placé en détention

L’explosion a été très puissante, le rez de chaussée ainsi que le 1er étage ont été littéralement soufflés par la déflagration entendue par plusieurs riverains. Aucun tag ou revendication n’a été retrouvé. C’est la première fois que ce bar, qui était en travaux au moment des faits, est pris pour cible.



Une enquête pour "destruction d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes" a été ouverte par le parquet d'Ajaccio et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Corse.



Les enquêteurs ont immédiatement privilégié la piste criminelle "sur fond de différend commercial" et ont rapidement engagé "leurs effectifs et leurs moyens pour recueillir les premières indices et témoignages sur les lieux."



Les premiers actes d’enquête ont permis d’attester de l’utilisation d’une charge explosive dite « sèche » accompagnée de 4 mèches lentes a été employée dans l'attentat. "La charge explosive devait être d’une particulière importance eu égard aux nombreux dégâts provoqués et à l’intensité du souffle généré par l’explosion de celle-ci." détaille le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe.



Le soir même des faits, trois personnes avaient été placée en garde à vue et des perquisitions ont également été menées, une a été ensuite placé en détention provisoire.