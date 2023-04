Attentat contre la villa de Simone Guerrini à Ajaccio : de nombreuses réactions de condamnation

L’attentat contre le bien familial d’une élue ajacienne est incompréhensible, injustifiable, et inquiétant. J’exprime à Simone Guerrini et sa famille mon soutien et ma solidarité. Nous devons dire « Non » collectivement à la logique du chaos.

Un attentat injustifiable et inquiétant selon le président du conseil exécutif Gilles Simeoni qui dans un tweet exprime son soutien à l’élue ajacienne et réitère son « non » à la logique du chaos.Pour le sénateur Jean-Jacques Panunzi la « nuit dernière, un nouveau cap été passé en s’attaquant à une élue investie pour la Corse, dont la maison a été détruite par un attentat et taguée du signe GCC. » Le parlementarie condamne avec « la plus grande fermeté cet acte inqualifiable qui touche une famille corse et engagée politiquement au sein du camp libéral. »Selon l’élu « ce nouvel attentat met sérieusement en péril les discussions de Beauvau qui sont pourtant l’occasion de faire avancer la Corse sur des dossiers structurants. L’irresponsabilité de ceux qui commettent ces exactions menace la Corse entière. »L’ensemble des élus du groupe « Un Soffiu Novu » à l’Assemblée de Corse condamne avec fermeté l’attentat ayant visé la maison de Simone Guerrini. Pour eux «S’en prendre à une élue engagée dans la promotion de la culture est un non-sens. Et ce en plein week-end pascal. Cela constitue même une négation des valeurs constitutrices de notre identité et de respect des traditions, par ceux-là même qui prétendent, à tort, en être dépositaires. »Selon eux l’Assemblée de Corse, qui se réunira en fin de mois, se doit d’exprimer sa solidarité envers son ancienne élue dont le travail passionné et fructueux honore encore l’institution des années après.Pout le député Jean-Félix Acquaviva ce genre d’acte de ne peut que conduire à l’impasse.