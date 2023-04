Athlétisme : Belle moisson de médailles pour l’UFOLEP corse

L'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique a été créée en 1928 au sein de la Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire. L'UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, l'UFOLEP présente une double ambition de fédération multisports et de mouvement d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain.



Pour cette édition 2023 du Challenge National de Cross, la délégation insulaire était conduite par son Président Régional Alain Gourdol, Nicole Filippi, Présidente de la Ligue Corse Athlétisme FFA, le coach Patrick TORRE, et Nora BELKOURI. La délégation corse a réussi un beau parcours, récoltants titres et podiums et suscitant des commentaires élogieux des organisateurs et des représentants nationaux et des autres délégations.