Assises de la Montagne à Zicavu : un nouveau schéma d'aménagement et de développement jusqu'en 2030

Une politique dont le principal défi est du lutter contre la désertification et le déficit de gestion du foncier auxquels font face ces territoires de montagne. Le mitage et la banalisation de l’architecture rurale déstructurent souvent la fonctionnalité des villages et le paysage, en parallèle d'une déprise humaine et d'une régression des activités agricoles et pastorales.



Pour faire face à ces difficultés, le premier SADPM s'est articulé autour de quatre axes majeurs : la mise à niveau des infrastructures et réseaux (eau et assainissement, électrification, aménagement numérique, énergies renouvelables), l'amélioration des services de base (santé, éducation, formation), le tourisme et l'agriculture de montagne.



Comme chaque année, ces priorités ont été évoquées autour de divers ateliers thématiques menés en simultané entre le jeudi après-midi et le vendredi matin. C'est de la restitution de ces expériences, dans l'ultime après-midi de ce vendredi 10 février, que naîtront les prémices du futur schéma à mettre en œuvre à la fin de l'année.



"L'idée est de réfléchir à une priorisation du nouveau schéma, à la mutualisation des politiques, le renforcement des moyens financiers et de l'ingénierie, énumère Jean-Félix Acquaviva. Le but est d'affiner les propositions sorties des échanges pour les traduire en orientations et en plan financier."



Ces éléments seront débattus d'ici la fin de l'année pour arriver à un nouveau schéma pour la période 2023-2030, qui sera proposé à l'Assemblée de Corse.