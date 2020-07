Assemblée nationale : Michel Castellani interroge Bruno Le Maire sur le Plan de relance économique

Mardi 21 Juillet 2020

Lors des questions d’actualité au gouvernement, ce mardi à l’Assemblée nationale, le député de la 1ère circonscription de Haute-Corse, membre du groupe parlementaire Libertés & Territoires, Michel Castellani, a interpellé le ministre de l’économie et des Finances, Bruno Le Maire, sur le plan de relance économique français et le plan de relance européen qui vient d’être adopté. Et lui a demandé d’y associer le Parlement et les territoires. Question et réponse en vidéo.



Voici la question de Michel Castellani :



« Notre groupe salue l’accord trouvé, cette nuit, au Conseil européen.

Oui, la création d’un plan de relance, sur la base d'un emprunt commun aux 27, est une avancée indéniable de la construction européenne.

L’enthousiasme doit être tempéré : sur les rabais accordés à certains pays, ou sur les concessions sur le cadre budgétaire 2021-2027... Néanmoins, je le répète, cet accord est un tournant.

Il doit désormais être décliné dans chaque pays membre. Dès le 3 juin, l’Allemagne dévoilait un plan de relance de 130 milliards d'euros sur deux ans.

La semaine dernière, le Premier ministre a esquissé un plan de 100 milliards.

Si nous avons bien compris : 40 % de ce montant sera donc financé par l’Europe, et le plan européen ne s’ajoutera pas au plan français.

Si nous avons bien compris : le plan français sera dévoilé au Conseil des ministres du 24 août et inséré dans le budget pour 2021.



Nous avons dit la nécessité, après avoir géré l’urgence, de nous projeter rapidement dans la relance. Car la vague de défaillances des entreprises est prévue pour le 4ème trimestre.

30% du plan européen sera consacré à la lutte contre le réchauffement climatique, contre seulement 20% du plan français. Allez-vous corriger votre répartition ?



Nous regrettons d’ailleurs que l’accord sur le 3ème budget rectificatif ait fait sauter les avancées pour accélérer la rénovation énergétique des habitations. Pour plus d’efficacité, il nous semble indispensable d’associer sans attendre, le Parlement et les collectivités, notamment l’échelon régional, à vos réflexions.



Aussi Monsieur le Ministre, nous vous faisons une offre : organisez la consultation du Parlement et des territoires. Nous sommes prêts à y passer l’été, s’il le faut. Le Président parlait d’union nationale nous avez là l’occasion de la mettre en œuvre. Y êtes-vous prêt ? ».



Bruno Le Maire : « La relance, c’est tout de suite ! Ce sera une relance verte ! » « Cet accord est un immense succès », répond Bruno Le Maire.

« La consultation a déjà commencé avec un certain nombre de parlementaires sur des mesures et des propositions. Je rencontrerai demain l’ensemble des partenaires sociaux pour échanger sur les mesures les plus efficaces avec un objectif : l’emploi, en priorité absolue…. La relance, c’est tout de suite !... ».

Sur le caractère durable de la relance ? « Nous serons les crédits de la relance qui seront consacrés à la transition énergétique. Notre relance sera une relance verte ! ».

