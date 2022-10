Assemblée de Corse : le malaise des communes et intercommunalités dans les discussions avec Paris

Ne pas rester sourd

Jean-Martin Mondoloni maintient qu’il faut aller plus loin en matière de décentralisation : « Il y a un rééquilibrage à opérer, y compris depuis le mode de scrutin qui doit aboutir à une assemblée plus représentative de la diversité de nos territoires. Il apparaît qu’avec la disparition des départements, on assiste à une centralisation du pouvoir avec ce que cela implique en termes de respiration, de délai de décision et de proximité ». Et de marteler : « Il n’y a plus de respiration possible dans nos territoires. L’exercice donne l’impression qu’il n’y a plus d’alternative possible et que tout dépend de cette maison ». Il appelle l’hémicycle à ne pas rester « sourd à ces voix qui se lèvent et qui s’élèvent contre ce ressenti qui nous oblige à réintégrer les territoires dans la boucle politique des discussions avec Paris. Il faut que nous posions ensemble les bases de ce malaise ». Avant de pointer un manque de méthode et d’objectif. « La méthode ne peut pas être seulement la concertation des entités communales et/ou intercommunales. L’objectif reste à définir ». Il demande, donc, au président de l’Exécutif de « donner des signes tangibles ». D’abord, « sur le principe de la subdélégation pour permettre aux EPCI qui le souhaitent d ’ exercer les compétences de proximité, avec le transfert des moyens financiers correspondants . Est - ce pour vous une option envisageable ? ». Plus généralement, de lever ces inquiétudes au « miroir des promesses passées ».



Une aide considérable

La réponse du président de l’Exécutif corse, Gilles Simeoni, s’axe sur trois points. Le premier sur « ce qui est fait et ce qui est en train d’être fait » depuis que l’Exécutif nationaliste a accédé aux responsabilités : « La problématique de l’intérieur, de la ruralité, de la montagne est au cœur de nos préoccupations ». Et de lister : « la création du Comité de massif, le renforcement des dispositifs d’aides, l’augmentation de 20 % de la dotation quinquennale en revisitant les règlements pour que les petites communes, et donc particulièrement celles de l’intérieur et de la montagne, soient proportionnellement plus aidées que les autres, la création du fonds de territorialisation, le règlement « una casa per tutti, una casa per ognunu », l’élargissement du dispositif visant à faire face aux catastrophes naturelles ou aux incendies... ». Il rappelle que l’aide apportée aux communes et intercommunalités par la Collectivité de Corse est « considérable, sans équivalent en France pour des collectivités de strate équivalente, qu’il s’agisse de départements ou de régions de droit commun ». A savoir 350 millions € d’aides directes en 4 ans, « organisées à travers des règlements qui fixent des critères qui garantissent la lisibilité et l’équité pour les communes et intercos. La plus grande part de cette aide directe va aux communes de l’intérieur et de montagne ». Et si « cela ne crée aucun droit pour la Collectivité de Corse et encore moins quelques intentions que ce soit de s’immiscer dans le libre exercice par les communes et intercommunalités de leurs compétences », cela prouve, selon lui, « une relation de qualité ».