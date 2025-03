Assemblée de Corse : Le premier Schéma de développement urbain durable adopté

Une politique de rupture

Pour l’Indépendantiste de Corsica Libera, Josepha Giacometti-Pireddi, le cadre général est bien posé, mais elle « ne voit pas se dessiner le fait urbain et périurbain corse, ni tenter de contrer par un projet commun la mise en œuvre d’une réalité hors sol ». Pour elle, il faudrait « actionner les leviers d’une manière différente. Il s’agit là de la question d’habiter l’espace pour ne pas être dans un développement hors sol. Ce n’est pas seulement une philosophie, cela a des déclinons techniques concrètes. Ce schéma ne doit pas être la mise en cohérence de l’ensemble des dispositifs existants et de l’ensemble des zonages étatiques, mais il doit mettre les curseurs, s’inscrire en rupture, permettre d’engager un changement. Je ne le vois pas ». Elle prend deux exemples : « Le périurbain, on le voit dans la périphérie d’Aiacciu, est en train de tuer les centre-ville. Il est le résultat d’un développement anarchique au gré des promoteurs, sans politique d’aménagement, avec une grande distribution qui prend un poids considérable et des logiques d’empilement d’activités où il reste quelques mètres carrés pour y caser quelques hommes, sans lieu de vie et sans commun. On a l’impression qu’on va tenter de réparer, d’aménager autrement, on ne le voit pas. C’est très décevant ! Comment on arrête la tache périurbaine ? Il y a des souhaits, mais pas d’action ! ». Puis, pose la question du solde migratoire positif : « Va-t-on adapter l’offre à cette indéniable attractivité ou la stopper ? Vous n’avez pas évoqué le statut de résident ! ».



Une logique d'ensemble

En réponse, Julien Paolini insiste sur le paradoxe de la croissance démographique « indicateur favorable pour le BTP ou les transports, mais qui crée des déséquilibres dans notre société et un risque de disparition de ce qui fait le peuple corse ». Et de citer à son tour le rapport Hudson qui prédisait : « Les Corses, chassés par des vagues d’émigration successives, pourraient un jour disparaitre tout comme les aigles et les bisons aux Etats-Unis». Avant de reconnaître : « C’est peut-être une prophétie qui se réalise aujourd’hui ». Sur le manque de concertation ? Il rétorque : « 56 réunions bilatérales avec les territoires concernés, et 3 séminaires. Ce Schéma est un premier pas qui peut être améliorer. On pose le constat, on essaye d’anticiper, de réparer les territoires qui ont subi ce développement et d'éviter l’étalement ». Sur les points manquants ? « On ne peut pas faire porter à ce schéma toutes les problématiques que connait le territoire insulaire et qui font l’objet d’autres schémas sectoriels ». Les moyens financiers ? « Si j’étais venu avec un règlement d’aide, vous m’auriez reproché un manque de vision stratégique, on fait les choses dans l’ordre. On a une logique d’ensemble qui s’adapte aux territoires ». Il réaffirme que le document phare et le projet de société restent le PADDUC. « On est obligé d’avancer de manière parallèle, on ne peut pas attendre le grand soir et faire tout d’un coup. L’ensemble des schémas sectoriels doivent intégrer le PADDUC en tête de pont, et sa déclinaison dans des schémas sectoriels et des règlements d’aides, sinon on n’y arrivera pas ». Les appels à projet ? « Ils ont vocation à accompagner de grands projets d’aménagement en ingénierie et en mise en œuvre opérationnelle, de permettre à l’échelle d’un groupe de communes de réaliser des projets ou des contrats sur des opérations bien identifiées ». Le groupe de droite présente 4 amendements acceptés par l’Exécutif. Le rapport est adopté à une très large majorité avec les voix de Fa Populu Inseme et d’U Soffiu Novu, l’abstention d’Avanzemu, de Josepha Giacometti et Pierre Ghionga, et la non-participation de Core in Fronte.



N.M.