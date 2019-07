Assemblée de Corse : Le casse-tête de la gestion des Eaux d’Orezza

Une situation atypique

« C’est un rapport prioritaire qui nous tient particulièrement à cœur. La région est directement concernée par la source qui représente depuis longtemps un capital matériel et immatériel très important pour toute la Corse », explique le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni. « Depuis un an, nous avons travaillé à organiser les modalités de sortie du contrat de concession, de définir les modalités juridiques nouvelles d’exploitation de la source et d’établir un cahier des charges pour une mise en concurrence. Ce nouveau cadre devrait permettre de sécuriser juridiquement le patrimoine, notamment foncier, de déterminer la gestion la plus réaliste et la plus adaptée, et de sélectionner le meilleur projet industriel, optimisant le potentiel économique et hydraulique de la source tout en garantissant la continuité de son exploitation, l’emploi local, les retombées économiques sur la région et le rayonnement national et international des eaux d’Orezza ». Mais l’Exécutif se heurte à une situation juridique atypique et à l’évolution de la jurisprudence qui pose la question du mode d’exploitation. « L’objectif était de garantir un partenariat public et privé permettant d'assurer au mieux l’intérêt général. Cinq consultations juridiques ont invalidé la possibilité d’une gestion publique, que ce soit une DSP, une régie, une SEMOP, une SEM…L’incertitude reste forte ». Une sorte de fin de non-recevoir à la demande de la Communauté de communes de Castagniccia-Casinca qui s’était positionnée pour assurer une gestion publique du site.



Pas d’accord à l’amiable

« Il n’est pas possible d’envisager, en l’état de la situation actuelle, un cahier des charges et un appel à concurrence », précise Gilles Simeoni. D’où la nécessité d’un contrat transitoire pour trouver une solution pérenne. « Un des enjeux du bras de fer avec l’exploitant est qu’il est dans les lieux et veut continuer à exploiter de façon pérenne sans mise en concurrence et au mieux de ses intérêts privés, alors que la CdC est propriétaire et soucieuse de l’intérêt général. Le contrat doit garantir les droits de la CdC sur la propriété immobilière, la marque, le commerce… Le seul contrat le permettant est le contrat de location-gérance. Nous le proposons pour une période de 18 mois pour nous donner le temps de sortir de l’ancien contrat. Ce qui n’est pas facile non plus. Nous n’avons pas réussi à le faire de façon amiable ». Ce contrat inclut le regard de la CdC sur la préservation de la ressource. Il impose au locataire de ne pas capter la totalité de l’eau pour l’usine et de laisser un débit suffisant pour l’alimentation de la vasque. « Le co-contractant nous oppose le secret des affaires pour ne pas nous communiquer un certain nombre de données ».



La question des fûts

De plus, la CdC, pourtant propriétaire de la source, a du engager une action en bornage judiciaire et fait réaliser un audit sur l’état des lieux qui révèle qu’elle ne peut pas garantir au futur exploitant les moyens de fonctionner. « La CdC n’est pas en mesure de maîtriser juridiquement l’ensemble du foncier sur lequel sont actuellement construits des biens indispensables à l’exploitation. Notamment les deux fûts qui ont été construits sur une parcelle appartenant à l’exploitant actuel. Nous n’avons pas obtenu de ce dernier qu’ils nous vendent la parcelle et les fûts. Soit nous l’obtenons, soit nous construisons de nouveaux fûts. Nous ne pouvons donc pas, en l’état, garantir à un futur exploitant qui, dans le cadre d’un appel à concurrence, peut très bien ne pas être l’exploitant actuel, la mise à disposition de l’intégralité de l’outil de production ». Le président Simeoni prévient : « Ce contrat est le seul possible dans le cadre actuel, mais l’exploitant ne veut pas le signer, il veut en fournir un autre qui, selon nos avocats, ne préserve pas les droits et les intérêts de la CdC ».