Assemblée de Corse : La dernière séance de Laurent Marcangeli

- Cela prend un relief particulier dans le cadre des futures négociations sur l’autonomie. Avez-vous des informations sur la date de la réunion, une nouvelle fois repoussée ?

- Nous aurons une rencontre. J’ai fait savoir qu’elle doit être fixée le plus rapidement possible. Le processus de remaniement ministériel s’arrête en début de semaine prochaine. Le Président de la République est revenu de son déplacement à l’étranger. Il avait chargé la chef du gouvernement de faire des propositions, elle a consulté les présidents de groupes et de partis dans leur ensemble, particulièrement ceux de la majorité. Je lui ai parlé de la Corse pour ne pas la surprendre lorsque j’interviendrai en tant que président du groupe et surtout en tant que député de la première circonscription de Corse-du-Sud, notamment sur les problématiques liées au pouvoir d’achat avec un volet corse que j’avais annoncé pendant ma campagne électorale et que je ferai valoir en tant parlementaire. Ce remaniement peut être de nature à rallonger un peu les délais, mais tout est prêt pour que nous soyons reçus, une fois que cette période politique un peu compliquée sera derrière nous. J’émets en tous cas le souhait que nous puissions le faire, le souhait aussi que que mon ami, Christophe Béchu qui est, pour le moment ministre délégué aux collectivités territoriales, le restera, voire même sera renforcé dans ses fonctions, puisqu’il est secrétaire général du parti dont je suis membre, afin qu’il puisse avoir aussi un positionnement fort sur ce sujet. Les liens humains étant toujours très importants, je crois que ce serait facilitateur s’il était également en charge du dossier avec le Ministre de l’Intérieur qui devrait également garder cette responsabilité. Évidemment, je me rendrais à la réunion avec la délégation dans son ensemble pour porter un certain nombre de sujets, notamment la priorité absolue à une adaptation du paquet « Pouvoir d’achat-lutte contre l’inflation » à la situation réelle de la Corse en matière de carburants, de produits de première nécessité, de retraites. Il y a un travail particulier à réaliser en Corse dessus.



- Comment la Première ministre a-t-elle accueilli ce que vous lui avez dit ?

- Elle m’a écouté. Elle découvre un peu le sujet en matière économique et sociale, ses responsabilités ministérielles ne l’ont pas forcément mêlée à la situation spécifique de la Corse, même si elle avait connaissance des difficultés entre la Corse et le gouvernement auquel elle a participé pendant cinq ans. C’est un grand commis de l’Etat, elle a été au cabinet de Lionel Jospin. Lors du processus de Matignon, elle n’était pas très éloignée des arcanes ministérielles. C’est quelqu’un qui privilégie l’efficacité et qui aura un regard particulier sur la Corse. J’espère que ma fonction me permettra de faciliter les choses. C’est ce que j’ai dit au président de l’Exécutif corse publiquement et en privé, il n’y a pas de dichotomie entre les deux discussions. Je veux être utile.



- De quelle façon ?

- Il s’avère qu’il y a un président de l’Exécutif dont le mandat finira en 2028, si on garde ce calendrier. Je suis parlementaire pour cinq années, si ce mandat n’est pas interrompu par une dissolution, mon mandat de président de groupe devra également être conservé. Je crois pouvoir être utile à la Corse en tant que membre de la majorité présidentielle et avec la responsabilité qui est la mienne comme président d’un groupe membre de cette majorité. C’est quelque chose qui est de nature à aider la Corse et les Corses. En tout cas, c’est comme cela que j’entrevois mes fonctions à l’avenir et que je vais travailler, en discutant avec l’assemblée de Corse et son émanation qui est le Conseil exécutif. Quand on ne sera pas d'accord, parce que cela va arriver, on le dira très tranquillement, mais si on travaille sur certains sujets, les désaccords seront moins nombreux que les accords.



- Vous avez émis un doute quant à la possibilité d’obtenir des adaptations législatives au vu du passé. Pensez-vous que les choses peuvent changer ?

- La loi le permet. Il faut une volonté politique, c’est aussi simple que ça. Il faut pousser, faire preuve de beaucoup de persuasion, de constance, de calme et de méthode. C’est en tout cas ce à quoi je me suis engagé pendant ma campagne électorale et je le ferai en tant qu’élu. Le tout étant de donner de la suite aux idées et aux paroles. Je suis plutôt confiant, même si la situation est difficile. Les réserves sont aussi, avant tout, liées à la situation économique globale. L’État est dans une situation financière dégradée après les épisodes Covid et une cinquantaine d’années de budgets en déficit, soutenus par l’emprunt. Cette dette est une perte de souveraineté pour le pays, elle correspond aujourd’hui à des taux d’intérêt particulièrement élevés. Le gouvernement actuel et ceux qui lui succèderont seront confrontés à cette problématique. Les prévisions en matière de croissance ne sont pas bonnes, la côte de confiance en matière économique n’est pas au rendez-vous. Il faudra donc travailler pour recréer des chocs de confiance, de la croissance, de l’emploi et pas favoriser un système en crise économique permanente. En même temps, la situation exige une action de l’État pour venir en aide aux plus défavorisés parce qu’ils en ont besoin et que ce n’est que justice.