Assassinat de Paul-Félix Paoli : un homme mis en examen

Paul-André Contadini, 43 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour "meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs" par un juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, compétente en matière de criminalité organisée, a indiqué à l'AFP Nicolas Bessone, procureur de la République de Marseille. I nterpellé en Balagne il avait été placé en garde à vue avant d'être présenté à un juge d’instruction de la Jirs.



Précédemment, Paul-André Contadini avait été arrêté en décembre 2012, quelques heures avant une série d'attentats contre des résidences secondaires en Corse, une "nuit bleue" revendiquée par le Front de libération nationale de la Corse (FLNC). Il avait été condamné en appel en avril 2016 à sept ans de prison, dont deux tiers de sûreté, pour détention et transport d'explosif. Depuis décembre 2020, il était le gérant d'une société d'aménagement d'espaces verts.





Paul-Félix Paoli, 51 ans, a été assassiné dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 août 2023, vers une heure du matin, sur le parking de l'établissement "La Caravelle", situé à Poggio-Mezzana. La victime, qui était le gérant de ce restaurant de plage, était défavorablement connu de la justice, "à la fois pour des faits de droit commun et des faits de délinquance financière", avait indiqué à l'AFP le procureur de Bastia au moment des faits. Selon le magistrat, cet homme était également gérant de plusieurs sociétés actives notamment dans le secteur de l'immobilier.