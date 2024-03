Assassinat de Marc Lafay à Ajaccio : un suspect placé en détention

"Je confirme qu'un homme a été mis en examen pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs", a indiqué samedi à l'AFP Nicolas Bessone, procureur de la République de Marseille.



Marc Lafay, 36 ans, récemment sorti de prison et jugé en mars 2022 pour une affaire de stupéfiants, avait été tué par balles le 8 mars au petit matin sur un parking situé à proximité d'une boulangerie et d'une école. Une enquête avait été ouverte du chef d'homicide volontaire et confiée à la direction interdépartementale de la police nationale de Corse-du-Sud, avait précisé le jour des faits le procureur d'Ajaccio qui indiquait que "plusieurs pistes" étaient à l’étude "dont celle d'un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants sans que cette piste puisse, à ce stade, être privilégiée sur les autres".

La Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, compétente en matière de criminalité organisée, s'était ensuite saisie de l'enquête.



Cet assassinat est le 7e en Corse depuis le début de l'année.