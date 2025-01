Assassinat de Jean-Christophe Mocchi : cinq nouvelles mises en examen

Joseph Mocchi, 35 ans, fils de Toussaint Mocchi, cousin de la victime, a été mis en examen vendredi pour "homicide en bande organisée avec préméditation" et "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime", a précisé Nicolas Bessone à l'AFP.



Dans le cadre de l'enquête sur cet homicide, confiée à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, quatre autres mises en examen ont ensuite suivi lundi, visant Sampiero Coti, Fabien Alfonsi, Mathieu Mamberti et Paul-José Ettori, pour "association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat", a poursuivi le magistrat.

Tous nient les faits et ont été placés en détention provisoire.



Joseph Mocchi avait déjà été mis en examen en juillet 2022 pour une tentative d'assassinat sur le même Jean-Christophe Mocchi, en octobre 2021, à Olmeto-plage.



Deux premières mises en examen avaient été décidées en mai 2023 dans l'enquête sur cet homicide, visant Appien Coti, restaurateur de Propriano de 33 ans, gendre de Toussaint Mocchi, pour "homicide en bande organisée avec préméditation", association de malfaiteur et recel en bande organisée de vol en bande organisée, et Théophile Mondoloni, 24 ans, gérant de boulangeries à Sartène et Propriano, pour "association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes" et port d'arme.



Chef d'entreprise proprianais de 55 ans et juge consulaire au tribunal de commerce, Jean-Christophe Mocchi était le fils d'Emile Mocchi, maire de Propriano entre 1971 et 2001.

En juin 2021, un de ses commerces, à Sartène, avait été la cible d'une tentative d'incendie et "des impacts" de tirs avaient été retrouvés sur son agence immobilière située à Propriano, avait indiqué le parquet d'Ajaccio.

Selon une source proche de l’enquête à l'AFP, ce meurtre aurait été motivé par "des raisons commerciales".