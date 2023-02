Assassinat d’Yvan Colonna : Les syndicats des personnels dénoncent le manque de sécurité dans les prisons

Deux mondes différents

Des dysfonctionnements relayés par Joseph Paoli du Syndicat pénitentiaire des surveillants non gradés (SPS) qui exprime « un sentiment de colère et de lassitude devant le laxisme depuis les attentats de 2015. On parle de dysfonctionnements par rapport à la direction et à la prise en charge de détenus spécifiques. Il y a deux mondes différents : le monde de la direction qui a une gestion humaniste des détenus et le monde des personnels de surveillance qui font de la sécurité. On donne des renseignements sur des détenus, on nous prend pour des enfants, on n’est pas écouté… Les directeurs d’établissement n’ont pas la culture de la sécurité. Ils gèrent à leur façon, totalement en décalage avec les agents. C’est incompréhensible ! C’est hors sol ! ». Il raconte qu’un collège d’Arles lui a rapporté « un changement d’attitude vestimentaire et de comportement d’Elong Abe pendant plus de 15 jours quand il y a eu la chute de Kaboul en août 2021. Les surveillants l’ont surnommé « AIR Kaboul ». C’est un renseignement très important qui n’a pas été noté, alors que ça aurait du interpeller la direction. On n’a pas pris sérieusement en compte le profil de cet individu. C’est franchement déplorable ! ». Il confirme les pressions que ce dernier a exercé sur les autres détenus pour obtenir le poste d’auxiliaire. « Un détenu qui ne parle plus aux personnels, complètement fermé dans sa doctrine et qui demande un poste, ça interroge sur la direction locale et la direction interrégionale. Les lacunes ne viennent pas de la base, mais d’en haut ». Il ressort des interventions qu’Elong Abe cumule les trois profils : radicalisé, violent et psy. « On en savait assez pour le mettre à l’écart des autres détenus », estime Yoan Karar de FO Justice. « La place de ce détenu n’était clairement pas dans une détention normale. Le choix a été fait d’écouter les magistrats et pas les professionnels du terrain, et on arrive au drame qu’on a connu », renchérit Emmanuel Chambaud. Le contraste est saisissant avec un Yvan Colonna décrit par Thomas Forner comme « quelqu’un d’avenant, d’intelligent, respectueux du règlement, jamais un mot plus haut que l’autre, aucun emportement. Si on les avait tous comme ça, on ne s’en plaindrait pas ! Il entretenait de bons rapports avec le détenu Elong Abe, toujours correct. Un détenu qu’on aimerait tous avoir en détention ».



Une faute de l’institution

Les syndicalistes expliquent que le drame du 2 mars est loin d’être un cas isolé. Ils égrènent d’autres incidents graves qui ont eu lieu depuis, à la centrale d’Arles et ailleurs, deux meurtres en 6 mois à la prison d’Avignon par exemple… « On a complètement oublié les missions de sécurité premières. Si le détenu était passé en QER, on n’en serait pas là ! Au lieu de ça, on l’a mis à la centrale d’Arles à l’isolement, il s’est bien comporté. C’était un gentil ! On l’a laissé faire, et après on met en cause les agents, on tire sur l’ambulance. On n’a pas de notes de suivi des DPS. L’histoire des caméras, ça me rend fou ! On n’a pas de formation ! », déplore Philippe Kuhn du SPS. Une direction, poursuit Vincent Le Dimeet du SNEPAP-FSU, qui « essaye d’acheter la paix sociale au niveau des détenus en les classant. Mais en cas de problème, c’est très compliqué de déclasser un détenu ». Pour Eric Faleyeux de la CFDT pénitentiaire, l’agression d’Yvan Colonna renvoie à la gestion des détenus radicalisés terroristes : « Cette question n’est pas nouvelle. 70% des détenus, qui sortent des QER, sont affectés dans des prisons de droit commun. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en termes de prosélytisme ». Le problème, selon Eric Aouchar du SNEPAP-FSU est le transfert de détenus psy de l’hôpital à la prison. « On a affaire à des gens radicalisés sur le plan psychiatrique. On les incarcère à gogo. On estime à 40-45% de détenus qui ont des troubles psychiatriques majeurs. La pénitentiaire gère les détenus psy pour des raisons purement économiques. On marche sur la tête ! Il y a du stress partout. Sur les établissements pénitentiaires d’Ile de France, il y a entre 200 et 250 incidents par jour. La prison aujourd’hui n’a plus de fonction principale de réinsertion, mais d’exclusion sociale ». Concernant la faute de non-vigilance imputée à l’agent de surveillance dans le cas du drame d’Arles, il rétorque : « Une seule personne sur un poste avec des gens dangereux, c’est déjà une faute de l’institution. Quand on engage la responsabilité des personnels, il faut l’évaluer par rapport aux conditions de travail. Tout le débat sur la dangerosité est un fantasme, elle doit être évaluée de façon pertinente. Rien ne changera si on ne change pas de système ». Vincent Le Dimeet précise de même : « Quand il y a un surveillant manquant, on découvre les zones d’activité, comme les salles de sports, il n’y a aucune surveillance de ces zones ».