Assassinat d'Ota : "Victime d'une campagne médiatique organisée à dessein"

A la suite de l'assassinat de Tony Carboni la famille et ses amis souhaitent diffuser le présent communiqué:

"Aujourd'hui notre douleur est indicible.

Le lâche assassinat de notre enfant Tony s'inscrit dans la suite d'une campagne médiatique organisée à dessein dans le but de désigner à tort des coupables. qui. de par leur passé judiciaire servent l'opinion publique et les institutions politiques de tout bord.

Les auteurs de ces calomnies ont œuvré inlassablement pour porter des accusations irresponsables et mensongères à l'endroit d'innocents.

Tony a fait les frais de ces manœuvres au point d'être assassiné au seul motif qu'il était un membre de notre famille.

Tony avait une vie tout à fait normale.

Il était totalement étranger aux faits qui ont endeuillé la région ces derniers mois.

Il n'aspirait qu'à poursuivre sa vie paisible au sein du foyer qu'il formait avec son épouse depuis une dizaine d'années et projetait d'avoir prochainement des enfants.

Il était passionné par son métier de pompier, son activité d'entraineur de football auprès des jeunes.

Il s'investissait dans plusieurs associations.

Orphelin de mère dès l'âge de six ans, il avait été élevé par sa grand-mère avec laquelle il était fusionnel.

Profondément gentil, il était très apprécié de tous. Il a été la cible innocente d'assassins revanchards aveuglés par la haine.

Malgré nos démarches d'apaisement dans ce contexte délétère, nous constatons qu'une étape malheureusement irréversible a été franchie "