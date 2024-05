Ascensione : jour férié, fête oubliée ?

Le mot Ascension vient du latin “ad-scandere” et signifie “monter vers”. En langue corse on célèbre l’ascensione ou l’ascinzioni.

Les chrétiens, en ce jour, vivent un renouveau dans la présence de Jésus Christ auprès des fidèles. À travers ce temps, c’est l’élévation de Jésus au ciel qui est marquée. Si le Christ, pour Pâques est ressuscité en sa chair, son élévation au ciel signifie la fin du cycle terrestre et inscrit sa présence au Ciel. Il est désormais universel et hors du temps.





Le Jeudi de l’Ascension est une fête mobile, ce qui signifie que sa célébration n’a pas toujours lieu à la même date (contrairement par exemple à Noël, l’Epiphanie, la Toussaint etc...). En 2021, la date de l’Ascension a été fixée à ce 13 mai. Elle a, en revanche, toujours lieu 40 jours après Pâques et c’est la date déterminée par le Comput ecclésiastique (le calcul des éléments calendaires) qui fixe - par rapport aux calendrier pascal - la date du jeudi de l'Ascension. Ce cycle de 40 jours rappelle celui du Carême et symbolise un temps d’apprentissage, d’attente ou d'épreuve.



En Corse...

Sur l’île, l’Ascensione est le temps de deux traditions : l’Ovu è l’Arba.

L’œuf qui serait récolté le jour de l’Ascension et qui est gardé au sein de la maison toute l’année est plein de vertus : cet œuf a la particularité de ne pas pourrir, il protège les habitants de la maison (contre les maladies et les incendies) et les jours d’orages, placé à la fenêtre de la maison, il protège de la foudre.

Naguère on mettait en pratique le proverbe "u ghjornu di l’Ascensione mancu l'acellu u esce di u nidu " : on restait enfermé chez soi, fenêtres fermées à ne se nourrir que de pain et d'huile l'olive.





L’Arba di l’Ascinzioni, le sedum étoilé pourpier, est cueillie avant le lever du soleil et est cloué - tête en bas - au mur. Suit une longue attente au cours de laquelle les tiges se redressent pour fleurir à la saint Jean. Si l’herbe est cueillie avant le lever du soleil, elle ne donnera jamais de fleurs et porte un mauvais présage à la maison et à ses habitants.



Ces deux traditions, hier encore bien vives en Corse, offraient un complément magique à la ferveur religieuse d’une fête où Jésus Christ prend sa place au ciel au service des hommes.