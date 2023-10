Arte Mare : « L’émerveillement modeste » de Belinda Cannone

Philippe Jammes le Vendredi 6 Octobre 2023 à 14:53

« Notre festival Arte Mare se place, cette année, sous le signe du voyage intérieur aussi bien que physique, de l’exploration, de la découverte de soi-même et des autres » souligne Ch. Bourseiller. « Nous devenons progressivement des migrants, des expatriés... Où serons-nous l’an prochain!? Qui serons-nous!? Que ferons-nous!? Tel est notre ADN et tel est le thème du festival. Au Ve siècle avant Jésus Christ, Héraclite avait émis cette remarque judicieuse : On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve!». C’est justement ce qui rend le voyage à ce point attirant. Réveillons-nous, agissons, voyageons, et donc : allons au cinéma ».



A ce débat fort intéressant qui a attiré un nombreux public, ont pris part des penseurs comme Belinda Cannone, Michel Maffesoli mais aussi des professionnels du voyage comme Philippe Gloaguen et de nombreux acteurs de la scène touristique corse mis aussi des réalisateurs Safy Nebbou, Alexandre Arcady et Tony Gatlif, des écrivains Laetitia Colombani et Bernardo Zannoni...