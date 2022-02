Arte Flamenco de Bastia : le master class de El Luco…

« Sa venue en Corse était prévue en janvier, mais elle a dû être différée en raison de la situation sanitaire » explique Anne Guidicelli, responsable d’Arte Flamenco . « Finalement, alors qu’il est très demandé, nous avons quand même pu le faire venir ce week-end à Bastia pour une master class pour les aficionados ».Alors qu’adolescent Lucas pratique le karaté du côté de Tarbes, un jour sa cousine, élève dans une école de danse à Tarbes, l’emmène, presque de force, à un spectacle de Flamenco. C’est le déclic ! Tout juste âgé de 13 ans Lucas part alors à Séville découvrir, sur place, le flamenco. Sa formation débute auprès d’Alicia Marquez, Ramon Martinez et Juan De Los Reyes, de grands professeurs de la discipline. En 2014, il décroche une bourse pour rentrer à « La Fundacion Cristina Hereen » afin d’y suivre les cours intensifs d'été et en parallèle les cours intensifs avec la famille Farruquito. Passionné il décide de parfaire sa formation durant toutes ses vacances scolaires à Séville. En février 2019 il décroche le 1prix au concours international de Baile à Jerez de La Frontera en catégorie : Soliste professionnel promesse. Il enchaîne ensuite les tournées aussi bien en France qu’en Espagne ou en Belgique.Il se produit aussi sur les scènes sévillanes emblématiques comme « Casa De La Memoria », « Tablao Los Gallos », « Tablao El Arenal », « Peña Flamenca Torres Macarena » …. A 18 ans, en hommage à ses Maestros, Lucas met en scène son 1spectacle intitulé « Recuerdo ». Ne voulant pas rester sur ses acquis, il décide de continuer à se perfectionner auprès du grand maestro Juan Antonio Fernandez Montoya « Farruquito ». Il participera ensuite à une émission TV « Tierra de Talento », sorte de « La France à un Incroyable talent ». En présentant un tout nouveau concept de « Flamenco Percussion », remplaçant le chant par des percussions, il fait l’unanimité du jury et décroche une place directe en demi-finale pour ensuite participer à la grande finale du programme.Le master class qu’il anime jusqu’à dimanche soir à Bastia réunit une trentaine de danseurs, adhérents ou non de l'association. Lors des séances, le cador du flamenco propose d'étudier la buleria, sous son aspect culturel, rythmique, chorégraphique et technique.