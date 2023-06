Arnaud et Jean-Yves Lapaquellerie remportent la Duo Corsica Regata

Cette épreuve courue en équipage réduit nécessitait un réel engagement physique et technique.

Sept duos ont participé sur des Voiliers Habitables de 8 à 12 mètres.

La mairie de Bastia a accueilli gracieusement les bateaux issus des ports limitrophes tels Macinaggio et Campoloro.

Les conditions météorologiques avec des vents très faibles ont imposé au comité de course un parcours réduit depuis Lavasina.







Le classement

1. Arnaud et Jean Yves Lapaquellerie sur Hydrogène

2. Gilles Baldassari et Paul Coursimault sur Sortilège

3. Fabrice Boulanger et Loïc Herrou sur Sanka

4. Charles Viale et Gilles Beneteau sur Carlô

5. Éric Gaillard et Alain Leborgne sur Lili la Tigresse

6. Barnabé Einig et Alexandre Llorca sur Star 2

7. Gérard Cianfarani et Jean Lou Tomes sur Pélican

La remise des prix à eu lieu au siège social du club à Lavasina suivi du verre de l'amitié.

Le président Charles Viale a remercié les participants ainsi que les partenaires et donné rendez vous pour une prochaine édition.