Arnaud Millemann, nouveau secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse

Il vient à peine d’être nommé qu’il souhaite déjà prendre ses marques. À 37 ans, Arnaud Millemann a été nommé lundi 26 février en tant que nouveau secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse et sous-préfet de Bastia, pour une durée de trois ans. Il assurera le suivi des dossiers en collaboration avec Michel Prosic, le préfet de Haute-Corse. Arnaud Millemann remplace à ce poste Yves Daneau, qui a été nommé secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de Guadeloupe.











Entre les manifestations des agriculteurs qui ont pris une ampleur exceptionnelle ces dernières semaines, les âpres discussions autour de l’autonomie de la Corse et les manifestations qui en découlent, le nouveau secrétaire général sait qu’il arrive au milieu d’une séquence insulaire tendue. Pour autant, Arnaud Millemann assure venir avec un esprit « d’accompagnement et de résolution des difficultés qui existent sur le territoire, tout en ayant conscience qu’il n’y a pas de solution magique ou unique » aux problèmes que connaît l’île. Qu’importe, pour cet ingénieur agronome de formation qui a passé l’essentiel de sa carrière dans le public, c’est son expérience dans le poste qui fera la différence, car « chaque profil a ses spécificités, mais selon moi, un secrétaire général doit savoir tout faire et je suis attaché à la pluralité de ma fonction », assure-t-il.







Trouver le bon équilibre sur le territoire







Arnaud Millemann débute sa carrière dans la fonction publique en tant qu’ingénieur à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, où il officiera sous les ordres de l’ancien préfet de Corse-du-Sud Patrick Strzoda, qui lui « a parlé de cette île avec beaucoup de plaisir, ce qui a évidemment nourri mon envie de servir ici », indique-t-il. Il faut dire qu’en plus d’une dizaine d’années au service de l’Etat, il a enchaîné les postes à responsabilité, aussi bien au niveau local, en tant que directeur adjoint de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) des Pays de la Loire, qu’à l’échelon national, lorsqu’il était conseiller de Stéphane Le Foll, alors ministre de l’Agriculture de François Hollande.







En tant que secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Arnaud Millemann devra perpétuer le travail de son prédécesseur en matière de sécurité et de tranquillité publique. Au quotidien, il travaillera en étroite collaboration avec Michel Prosic et son cabinet. Parmi ses missions, le Normand d’origine veut « être au service des acteurs du territoire que sont les maires, les entreprises et les associations pour les grands projets du département et les aider à trouver le financement » et « résorber les inégalités territoriales » en prenant en compte les différentes dynamiques des microrégions. D’un autre côté, l’ingénieur passionné par la nature et le développement durable souhaite porter une attention toute particulière aux initiatives de transition écologique en place sur l’île. « Ce sont de gros sujets où il faut préparer l’avenir du territoire avec une double intention, entre répondre aux crises du moment et accompagner les acteurs dans ces changements, car l’État ne peut rien faire tout seul. Nous aurons toujours besoin d’être en partenariat avec les acteurs du territoire pour y arriver. Ce n’est pas simple, mais c’est ce qui fait le sel de métier », assume le nouveau secrétaire général.