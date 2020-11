Aregnu : hommage à Vanessa Andreani

Un immense voile de tristesse a enveloppé le village d'Aregnu mais Calvi et ailleurs à l'annonce du décès de Vanessa Andreani, emportée à l'âge de 38 ans des suites d'une implacable maladie. Vanessa était maman d'un petit garçon de 2 ans.

Originaire d'Aregnu, Vanessa a vécu sur le continent avant de rentrer au village.

Appréciée de tous pour son extrême gentillesse, son sourire et sa joie de vivre, Vanessa a affronté cette dure épreuve de la maladie avec force et courage, avant de s'éteindre entourée de l'affection des siens.

Ce décès, on l'a dit a causé une vive émotion à Aregnu où sa famille est honorablement connue.

La Municipalité d'Aregnu est également très touchée par ce décès. Vanessa était notamment la nièce de Jacques et Léon Andreani, conseillers municipaux, belle-soeur de Frédéric Fondacci, adjoint au maire et Danièle Fondacci, secrétaire de mairie

A Calvi où elle comptait aussi de nombreux amis c'est aussi la consternation. Amie de Jeff et Sandy, boutique de prêt à porter à l'entrée de la ville, elle était toujours là pour apporter son savoir.

Ses obsèques ont été célébrées ce mercredi matin à 10h30 en l'église paroissiale d'Aregnu.



En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à son fils adoré Jacky, à son compagnon Philippe Fondacci, à sa mère Pierrette Anfriani, à son père Pierre Andreani, à sa belle-mère Mme veuve Marie-Josée Fondacci, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'à toutes les personnes que ce deuil afflige, ses sincères condoléances.