Archéologie corse : Une ferme vinicole d’époque romaine, un moulin double et des dolia découverts à Lucciana

- Qu’avez-vous découvert de remarquable sur ce site de Lucciana ?

- Sur ces fouilles, qui ont débuté il y a plus d’un mois, nous avons découvert un établissement d’époque romaine datant plus précisément du cœur de la période impériale entre le 2ème et le 3ème siècle de notre ère. Il s’agit d’une ferme, qui appartient à toute cette série d’établissements ruraux qui ont été fouillés, ces dernières années, en archéologique préventive, autour de la colonie romaine de Mariana. Ce réseau de petites fermes commence, donc, à être relativement bien documenté. L’intérêt du site d’aujourd’hui est son état de conservation assez exceptionnel avec des niveaux de sols qui permettent de caractériser les espaces et, donc, de mieux définir ce type de ferme.



- C’est-à-dire ?

- Souvent les sites sont tellement détruits que nous ne retrouvons que les fondations des murs, mais plus les sols d’occupation, et nous avons, donc, du mal, à caractériser la fonction des pièces. Alors qu’ici, on peut caractériser une pièce dédiée à la viticulture et un autre espace lié à la vie quotidienne. Cela nous permet de retracer la nature du site. Nous ne disposons pas de la quasi-totalité du plan parce qu’une partie du bâtiment se poursuit en dehors de l’emprise de fouille. D’après ce que l’on peut penser, ce serait un établissement relativement modeste, pas une villa romaine d’un grand propriétaire terrien parce qu’il n’y a pas de côté ostentatoire, pas de mosaïque ou de partie thermale… On peut vraiment qualifier le site de ferme.



- Qu’est-ce qui vous permet de caractériser sa nature viticole ?

- Nous avons découvert les éléments significatifs d’une fonction viticole d’une certaine importance. En l’occurrence, un chai caractérisé par une batterie de dolia (dolium au singulier) disposées sur des rangées de part et d’autre. La pièce est grande et a un plan allongé assez commun avec des piliers centraux qui soutiennent une charpente peut-être à double versant. Nous avons trouvé un des piliers et six logements de dolia qui sont des grandes jarres de 2 mètres de haut, en partie enterrées dans le sol et servant à stocker le vin. Nous avons la chance – et c’est, je crois, un cas quasi-unique, voir unique en Corse -, d’avoir deux fonds de jarres toujours en place. Ils n’ont pas été récupérés. Ils sont, donc, conservés in situ. Les autres logements sont en négatifs, les jarres ont été récupérées, mais le creusement reste. Certains ont été comblés par des bouts de tuiles, des céramiques...