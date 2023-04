Après une formation à l’AFPA Corse, 30 jeunes diplômés prêts à prendre la mer

Pour cette seconde promotion, 30 stagiaires de tous les âges et de tous les horizons ont été séduits par cette offre et par les perspectives d’emplois aux conditions avantageuses proposés par les compagnies, avec des salaires intéressants et des périodes de travail de 15 jours en alternance avec 15 jours en repos à terre. Ils ont d’ailleurs pu en échanger avec les salariés déjà en poste, grâce aux temps d’immersion qui leur ont été proposés afin de les plonger pleinement dans l’univers maritime. « Tous les stagiaires ont effectué des périodes en entreprise dans chacune des compagnies pour mieux appréhender le métier et comprendre ce que c’est d’embarquer à bord des navires, car c’est quand même une vie particulière où on vit en communauté et en mer pour 15 jours », note la responsable du développement. Si bien que ce sont des personnels déjà rôdés à ces conditions de travail uniques qui sortent de formation.



« Pour nous, c’est du pain béni », souffle Antoine Ignacio, responsable RH pour le personnel navigant chez Corsica Linea, « De plus, comme tous nos personnels sur les bateaux sont des marins, nous sommes obligés de passer par une période de marinisation. Cela inclut une formation sécurité de 4 jours et une visite médicale auprès du service de santé des gens de mer. L’avantage c’est que cela est intégré à la formation . Cela nous permet donc d’avoir des candidats qui sont prêts à embarquer ». « Aujourd’hui, comme tout le secteur hôtelier, nous avons des difficultés de recrutement. C’est pour cela que nous nous engageons dans des actions de recrutement comme celles-ci pour donner envie et faire découvrir les métiers du maritime aux demandeurs d’emploi à des personnes qui n’y auraient pas pensé », indique pour sa part Louise Mathieu, chargée de ressources humaines et recrutement à La Méridionale.



Si pour l’instant les postes proposés aux jeunes diplômés s’étaleront sur la saison estivale, certains pourront vite être pérennisés. Dans ce droit fil, cette formation unique proposée par l’AFPA de Corse contribue à la fois à dynamiser l’emploi sur l’île, tout en répondant à un besoin existant du côté des entreprises. Une belle équation qu’accompagne Pôle Emploi en allant chercher les demandeurs d’emploi qui pourraient potentiellement être intéressés et en les incitant à s’inscrire à la prochaine session, prévue pour la fin de l’année.