Après sept mois de fermeture, la pharmacie Alfonsi de Biguglia rouvre ses portes

Cette réouverture, il l’attendait depuis longtemps. Suite à un différend avec l'Agence régionale de santé (ARS) de Corse, la pharmacie Alfonsi de Biguglia a fermé ses portes le 6 juillet 2023. Un coup dur pour son gérant, Paul Alfonsi, contraint de se séparer à contrecœur des 20 employés qui faisaient vivre cet établissement. Pendant cette période, le local est resté ouvert en tant que parapharmacie, mais cette décision a entraîné « une perte de 50% de notre activité du jour au lendemain », indique le propriétaire.

Après sept mois d'absence, l'espace pharmacie retrouve donc son activité habituelle dès ce lundi 29 janvier. Pour cette réouverture, 19 personnes ont été embauchées pour redynamiser le secteur et « tenter de récupérer nos clients et d'en attirer de nouveaux », espère le pharmacien. À l’intérieur, tout est déjà installé, et il n’y a plus qu’à attendre les premiers clients, qui trépignent d’impatience, comme Jean, un habitant de Furiani. « C’est vrai que cela faisait un vide depuis la fermeture, parce que j’y avais pris mes habitudes. Les autres pharmacies du coin sont bien, mais il n’y a pas autant de choix en parapharmacie, et surtout, les produits ne sont pas au même prix », assure-t-il. Les bas prix sont d’ailleurs l’une des raisons du succès de l’enseigne, ce que reconnaît son propriétaire, qui considère que sa pharmacie « a toute sa légitimité sur le secteur, car nous proposons une offre large avec des prix compétitifs et une grande amplitude horaire ». Il faut dire qu’avec sa large surface de vente, la pharmacie avait su se faire un nom dans les alentours. Et c’est pour répondre à la forte demande suscitée par la réouverture de sa zone principale, que l’enseigne a décidé de modifier ses horaires, et d’être maintenant ouverte sept jours sur sept, de 8 à 20 heures.





Une prochaine extension et de nouveaux services

Dans les mois à venir, en plus de l'inauguration d'un pôle santé attenant à la pharmacie - on vous en reparlera - , Paul Alfonsi élargira son offre client en mettant en place d'ici avril un projet d’extension longtemps attendu. Initialement prévu dès 2022, ce projet a été retardé suite à la fermeture administrative.

En avril, une surface supplémentaire de 300m2 sera ouverte au public, comprenant une cabine de téléconsultation, une salle d’allaitement, une cabine orthopédique, une cabine d’oncologie, ainsi qu'un stand de vente de matériel médical.

De plus, le pharmacien envisage de mettre en place une salle dédiée à la préparation des doses à administrer, offrant ainsi la possibilité aux patients de bénéficier d’un pilulier préparé chaque semaine par les équipes de la parapharmacie. Cette montée en puissance est assumée par Paul Alfonsi, qui dit avoir « la volonté de se développer sur ce poste de vente, de proposer l’offre de soin la plus large possible et de devenir incontournable dans le secteur ».

Devant l’attente suscitée par son retour, nul doute que la clientèle suivra.