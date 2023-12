Après les tempêtes, des héliportages pour venir en aide aux bergers de la Restonica et de Baliri

Ravitailler la petite île



Installé à Baliri depuis 2017, Jordan Leduc espère pouvoir transporter un maximum d’aliment pour ses quelques 150 animaux sur ce qu’il appelle maintenant sa « petite île de l’autre côté ». Avec ses véhicules coincés de l’autre côté de la rive, l’éleveur explique devoir dépenser beaucoup d’énergie pour mener à bien le fonctionnement de son exploitation : « il faut descendre, passer de l’autre côté à pied, prendre le véhicule, aller acheter, revenir, faire passer par la tyrolienne... c’est beaucoup plus contraignant. C’est une grosse perte de temps, les journées sont courtes et il y a déjà plein de choses à faire ».



Comme les autres éleveurs, il reste dans l’attente concernant les autres aides dont il pourrait bénéficier « On est plus que pessimistes depuis quelques années. Niveau pluies, on ne les a jamais au bon moment. C’est compliqué, parfois on en a pendant deux semaines, et après on n’en a plus pendant six mois. Ça fait quelques années qu’il y a énormément de vent, avant, de mémoire, il n’y en avait pas autant. Les crues, il y a eu celle-là qui était énorme et je pense que ce ne sera pas la dernière. Il va y en avoir d’autres. A moins qu’on ait de la chance...mais je pense que ça va être de pire en pire. Quand on le vit tous les jours il faut être fou pour être optimiste. Je ne suis pas abandonné, mais c’est quand même compliqué ». explique l'homme qui craint que son exploitation soit mise en danger par le dérèglement climatique qui n'épargne pas la Corse.



Ce mardi 5 décembre, l’hélicoptère lui permettra de transporter assez d’aliment pour nourrir ses brebis pour les semaines à venir, en attendant le pont provisoire qui devrait être mis en place début 2024 pour remplacer l'ancien. Un délai d’au moins deux mois pour cette solution, préférée par les habitants de la région à une autre structure qui aurait pu être mise en place plus rapidement, mais plus coûteuse et surtout plus néfaste pour l’environnement. La circulationdevrait donc être rétablie à la fin du mois de janvier, et le pont définitif construit dans les trois années à venir.



En attendant, la mairie de Corte continue activement de faire ce qui est en son pouvoir pour accompagner les exploitants agricoles qui tentent de rester optimistes malgré la charge de travail importante.