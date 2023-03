Après les attentats d'Afa et d'Appietto, les mairies de l'ile fermées mercredi

Jeudi dernier, la mairie d'Afa, avait été visée par un incendie criminel assez vite circonscrit, et un tag GCC avait été découvert sur les lieux. Ce dimanche en début d'après-midi, c'est la mairie d'Appietto qui a été cible d'une tentative d'attentat. Là encore, une inscription GCC avait été taguée, ainsi qu'un "Béton bast".



Ces faits qui ont suscité l'indignation des élus corses, et notamment du président du conseil exécutif, Gilles Simoni, qui regrette une situation "malsaine et dangereuse" ont décidé les maires à fermer les mairies de l'île mercredi 29 mars.

Pour le président de l'association des maires de Haute-Corse, Ange-Pierre Vivoni, "une étape de plus (a été) franchie dans l'inadmissible" avec l'incendie de la mairie d'Appietto, qui est "aussi le siège de l’école et sera donc fermée aujourd'hui, privant les enfants de ce village de l'indispensable enseignement scolaire".

Dans un communiqué lundi le maire se Sisco a appelé "les maires à fermer leurs mairies mercredi, en signe de protestation et de soutien aux maires et aux populations impactés", afin que les élus puissent "montrer leur indignation et leur rejet de ces actes honteux".

L'association des maires de Corse-du-Sud a elle aussi dénoncé cette violence qui "touche l'un des symboles de notre démocratie locale" et demandé également la fermeture des mairies mercredi, en soutien aux maires touchés.

L'hôtel de ville d'Ajaccio sera ainsi fermée mercredi, a d'ores et déjà annoncé la mairie, qui précise que les "autres bâtiments municipaux" seront ouverts.