Après le discours d’Emmanuel Macron, les acteurs de la langue corse restent sur leur faim

De son côté, Jean-Pierre Luciani, secrétaire national du STC Éducation, se veut plus tranché. « Pour moi il n’y a pas d’avancées palpables », souffle-t-il. Pour lui, le fait d’avancer que la langue corse doit être mieux enseignée veut en effet « tout et rien dire ». « En fait on reste dans le champ des possibles », glisse-t-il en déplorant par ailleurs : « De plus, il existe un réseau de service public d’éducation mis en place pour l’enseignement immersif avec Scola Corsa et il ne parle pas de cela alors que c’est un dossier qui est important, d’autant plus que le préfet a fait un recours par rapport aux aides financières que l’Assemblée de Corse avait voté en sa faveur de ce service public d’éducation ».



Micheli Leccia observe d’ailleurs que le Président de la République aurait pu « utiliser plus de mots qui nous donneraient confiance ». « Il n’y a pas besoin de la coofficialité pour faire certaines choses, mais cela passe par la volonté de l'État de ne pas mettre des freins et de s'engager sur ces voies », indique-t-il en déroulant : « Ce que nous aurions aimé entendre dire clairement c’est que le bilinguisme peut être généralisé dans le secondaire, ou que l’immersion qui existe à titre expérimental dans certaines écoles de l'éducation publique peut être généralisée. Et puis, un signe qui aurait peut-être pu accompagner les paroles du Président en amont aurait été de montrer que l'administration française était prête à ratifier la Charte de la langue de Corse définie par l'Assemblée de Corse ». De facto, le président de Parlemu Corsu se dit « très sceptique » et attend la suite. « Du côté de la majorité territoriale, nous continuerons dans les semaines et les mois à venir à faire valoir de manière déterminée ce droit à la langue, notamment à travers l’espace public pour reconnaître un certain nombre de droits aux locuteurs corses, ce que recouvre en partie le vocable coofficialité », appuie pour sa part Romain Colonna.