Après le derby Sporting-ACA : la tribune Petrignani fermée pour 2 matches

Cette décision intervient après la 23e journée et du derby SC Bastia-AC Ajaccio du 5 février 2024.

Elle fait suite au "comportement des supporters du SC Bastia" auxquels il est reproché d'avoir fait "usage d’engins pyrotechniques, de jets d’objets et d'utilisation de laser"

Pour tout cela la commission a prononcé la "fermeture pour deux matchs ferme de la partie nord-est de la tribune Petrignani du stade Armand-Cesari par révocation du sursis."



Au cours de la même réunion un match de suspension a été infligé à Bianchini et Vincent. La sanction prend effet après le 27 février.