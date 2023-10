Après le derby ACA-Sporting : le président du SCB suspendu jusqu'au 31 janvier !

Voici le détail des décisions de la commission de discipline



9 e journée de Ligue 2 BKT : AC Ajaccio – SC Bastia du 2 octobre 2023 Comportement de M. Hugo HANTZ, analyste vidéo data du SC Bastia, à la mi-temps de la rencontre

Comportement de M. Claude FERRANDI, Président du SC Bastia, à la fin de la rencontre

Comportement de M. François CAFFAREL, administrateur du SC Bastia, à la fin de la rencontre

Après avoir auditionné les personnes concernées, la Commission prononce les décisions suivantes :

En ce qui concerne M. Hugo HANTZ

Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

En ce qui concerne M. Claude FERRANDI

Suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’au 31 janvier 2024 et révocation du sursis en cours.

En ce qui concerne M. François CAFFAREL

Suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’au 31 décembre 2023.

Les sanctions prennent effet à partir du mardi 17 octobre 2023 à 0h00.