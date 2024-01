Après le décès du maire, des élections partielles à Canari

Jean-Michel Simonetti, est décédé le 8 décembre dernier. Il était maire de Canari depuis mai 2020. Âgé de 72 ans, il était aussi vice-président de la communauté des communes du Cap Corse et vice-président de l'office de tourisme intercommunal. De plus, le conseil municipal a perdu plus du tiers de ses membres, rendant impérieuse la nécessité de procéder à une élection municipale partielle complémentaire afin de pourvoir les postes vacants de 4 conseillers municipaux.Selon les termes du Code général des collectivités territoriales, "le conseil municipal doit nécessairement être complet avant l’élection du maire et de ses adjoints", rappelle l’arrêté préfectoral qui fixe la date d’une nouvelle élection municipale partielle.Les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Canari, ainsi que les ressortissants européens inscrits sur la liste électorale complémentaire municipale, sont donc appelés une nouvelle fois aux urnes, le dimanche 10 mars, pour élire quatre conseillers municipaux. Les candidatures doivent être déposées auprès de la préfecture de Haute-Corse entre le lundi 19 février et le mercredi 21 février de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et le jeudi 22 février 2024 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 pour le premier tour de scrutin.Pour être élu au premier tour, il faudra réunir un nombre de suffrages au moins égal au chiffre de la majorité absolue et au quart du nombre des électeurs inscrits. En cas de ballottage, le deuxième tour de scrutin se déroulera le dimanche 17 mars 2024 et les candidatures doivent être déposées scrutin, le cas échéant, du lundi 11 mars 2024 au mardi 12 mars de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00Dans un communiqué la préfecture recommande aux candidats d’annoncer leur venue afin de faciliter leurs démarches en prenant rendez-vous, soit par courrier électronique à l'adresse pref-elections@haute-corse.gouv.fr , soit par téléphone au 04 95 34 50 75.