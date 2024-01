Après la Palme pourquoi pas l'Oscar ? "Anatomie d'une chute", produit par la Corse Marie-Ange Luciani poursuit son ascension

L’Académie des Oscars doit publier mardi soir depuis Los Angeles la liste des films nominés dans les différentes catégories, suivie le lendemain par sa petite sœur française, l’Académie des César. Et au vu de sa carrière — sept nominations aux Baftas britanniques, deux Golden Globes, du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère —, tous les espoirs sont grands pour le long métrage, qui figure également dans le top 10 des meilleurs films de l’année pour l’ancien Le président américain Barack Obama.



Toute nomination aux Oscars aurait un goût de revanche pour Justine Triet, devenue en mai le troisième réalisateur de l’histoire à remporter la Palme d’or à Cannes. Et pour « l’exception culturelle » française, qu’elle avait ardemment défendue, en s’en prenant au gouvernement français.

Son film, succès public en France et à l’international, apprécié de la critique, a été snobé pour porter les trois couleurs dans la catégorie du meilleur film étranger. La commission de professionnels réunie par le Centre national du cinéma (CNC) a préféré « La Passion de Dodin Bouffant » de Tran Anh Hung.

S’il était sacré à Hollywood, le film marquerait l’histoire des Oscars, comme “The Artist” avant lui il y a dix ans, lorsque le film de Michel Hazanavicius remportait le prix du meilleur film et celui du meilleur acteur pour Jean Du jardin. .

Quel que soit le résultat de ces nominations, la nuit sera courte pour l’équipe du film, qui guettera dès mercredi matin les nominations aux César, dévoilées à 10h00 (09h00 GMT). « Anatomie d’une chute » devrait figurer en bonne place dans les votes des 4 705 professionnels du cinéma qui composent l’Académie.