Après l'incident de Lucciana, le STC acte sa rupture avec la CGT

Le conflit entre les syndicalistes insulaires n’est pas près de s’arrêter. Dix jours après l’agression du secrétaire de la CGT Énergie Corse, Xavier Nesa, par un membre du STC devant les grilles de la centrale EDF de Lucciana, le Syndicat des travailleurs corses a tenu une conférence de presse à Bastia ce jeudi 27 avril, afin de clarifier sa position.



Car plus que l’altercation en elle-même, c’est surtout un tract « diffamant » de la CGT qui pose problème au STC, et contre lequel il envisage de mener une action en justice. « Aujourd’hui, on se pose sérieusement la question », a déclaré Jean Brignole, le secrétaire général du STC. « Ce qui a généré l’événement de la centrale, c’est un écrit, et les termes de cet écrit sont inacceptables. »



« Lorsque l’on est syndicaliste, on ne peut pas s’adresser à d’autres syndicalistes en utilisant des mots comme ‘les heures sombres de l’histoire’, ‘la collaboration’, ‘la traîtrise’… Quand on écrit des choses comme ça, il faut aussi assumer que ça puisse être mal ressenti, mal vécu, surtout sur un lieu de travail. Les coups passent, mais les écrits restent. » Jean Brignole a d’ailleurs profité de l’occasion pour « apporter son soutien à la personne incriminée ».