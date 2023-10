Après l'attentat d'Arras, en Corse une communauté éducative "solidaire" mais qui "ne se sent pas en danger"

La cour de Lycée Laetitia Bonaparte d’Ajaccio est l’objet de toutes les discussions en ce lundi après-midi. Vendredi 13 octobre, Dominique Bernard, un professeur de français, a été poignardé à mort devant son établissement d'Arras (Pas-de-Calais) par un ancien élève fiché S (pour "sûreté de l'État"). Chloé, 16 ans, élève en Première au sein de l’établissement ajaccien se dit « solidaire de ce drame atroce qui est arrivé à ce professeur. À chaque fois qu’il y a un acte de ce genre sur le continent, on ne peut qu’être attristé et je trouve que c’est normal de lui rendre hommage, comme cela avait été fait pour l’ancien professeur tué (NLDR Samuel Paty). C’est bien qu’une minute de silence soit observée partout en France ».



Des professeurs insulaires qui ne sentent pas en danger

Le matin même, les personnels de la communauté éducative ont pu échanger sur la suite à donner de la journée et ont donné leur sentiment sur cette tragédie qui affecte une nouvelle fois, le principe de laïcité de l’École comme l’explique Dominique, 56 ans, Professeur de Sciences de l’Ingénieur : « Nous avons eu une réunion de travail jusqu’à 10 heures avec les autres enseignants pour convenir de ce qu’on allait faire avec les élèves. Pour eux, ce qui est arrivé à Arras, c’est très loin. Ils sont solidaires, mais il y a un décalage entre ce qu’un professeur ou même un adulte peut ressentir et de jeunes élèves. Je pense qu’ils ne mesurent pas complètement la portée de cet acte. Il y a aussi et surtout le fait qu’en Corse, ils se sentent particulièrement protégés et à l’abri ce tout cela ». Un personnel enseignant, qui se sent aussi relativement épargné en Corse, même si le risque zéro n’existe pas : « Nous n’avons pas de problèmes avec les élèves. Nous ne nous sentons pas du tout en danger dans l’exercice de notre profession. Cela fait 30 ans que je suis professeur au lycée Laetitia et je n’ai jamais aucun problème. Même les jeunes élèves d’origine musulmane sont très respectueux, ils enlèvent leur voile à l’entrée dans l’établissement. Franchement, c’est un bonheur pour nous d’exercer ici, et c’est vrai qu’il est difficile d’imaginer ce qu’il peut se passer ailleurs ».



Peu d'atteintes à la laïcité en Corse

Une minute de silence parfaitement respectée, et ponctuée par une salve d’applaudissements avant que les élèves ne regagnent leurs classes respectives pour échanger, discuter et débattre avec leurs professeurs. Un moment solennel, important, salué par Jean-Philippe Agresti, recteur de Corse, particulièrement ému et présent dans la cour, aux côtés des élèves et des personnels de l’établissement : « Il est absolument fondamental de rendre hommage à cet enseignant. Tous les personnels de l’Académie de Corse présentent avec les élèves, leurs plus sincères condoléances à la famille de Dominique Bernard. Nous avons également une pensée pour Samuel Paty et sa famille en ce jour si particulier (NDLR L’enseignant avait été tué le 16 octobre 2020, il y a trois ans jour pour jour). Il est important de montrer cette unité partout en France et en Corse autour de cet acte barbare qui touche notre communauté ».



Une communauté éducative qui fait bloc et qui n’a pas fait part sur l’île de menaces, de violences ou d’atteinte à la laïcité comme peut le confirmer le recteur de Corse : « Il n’y a pas eu de retour en ce sens. Sur ces dernières années, nous n’avons recensé que 5 cas d’atteintes à la laïcité, dont certains venaient de Témoins de Jéhovah. Tous ces cas ont été traités et réglés. Je vais être très clair à ce sujet. Nous ne laisserons rien passer. La réponse sera ferme. C'est une directive émanant du ministre de l'Intérieur, mais aussi une volonté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. La main ne tremblera et les sanctions seront systématiques ».