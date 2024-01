Après l'agression d'un jeune à Furiani, un rassemblement "anti-racailles" samedi à Bastia

🔴 Nous autres Corses sommes un vieux peuple latin, un vieux peuple romain. Nous ressentons collectivement chaque agression extérieure. Parmi les centaines d’adhérents de Palatinu, nombre d’entre nous sont de jeunes mères et pères de famille. Nous nous identifions totalement aux… pic.twitter.com/J8fScvm8wz

— Palatinu (@PalatinuAssociu) January 9, 2024



Sous le slogan "Racaille Fora", une mobilisation citoyenne s'organise à Paese Novu en réaction l'agression dont a été victime un jeune Corse il y a quelques jours à Furiani. L'appel, largement diffusé sur les réseaux sociaux, a trouvé un écho favorable chez Palatinu. Pour l'association, cette initiative représente une dénonciation de la "prétendue loi des caïds cherchant à imposer leur autorité en Corse, instaurant un régime similaire à celui observé dans certaines banlieues françaises, marqué par la terreur et la persécution." Palatinu soutient donc cette démarche citoyenne. "En toute responsabilité, nous nous rendrons à Paese Novu, à 13h30, le samedi 13 janvier, au terrain de foot, Route Royale."lit on dans un communiqué publié sur X."Pas de désordre. Pas de jeunes gens sincères sacrifiés sur l’autel de quelque fonds de commerce politique." assure l'association. "Simplement, un nos chefs et nos responsables assumeront le discours de notre organisation et seront en première ligne dans ce combat essentiel pour la défense des Corses les plus précaires et les plus délaissés, ceux qui vivent dans des quartiers qui commencent passablement à ressembler aux cités du Continent."