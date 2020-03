Après l'Italie, l'Espagne se barricade

MV le Samedi 14 Mars 2020 à 21:41

Avec 5.700 cas recensés à ce jour, l'Espagne est le deuxième pays d'Europe le plus touché par la pandémie de coronavirus. Ce samedi le Premier ministre, Pedro Sánchez, a décrété l'état d'alerte pour quinze jours et des nouvelles mesures : restrictions de déplacements, fermetures des activités commerciales sauf supermarchés et pharmacies.

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales