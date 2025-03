Après dix semaines, l’épidémie de grippe est terminée en Corse

Après dix semaines d’épidémie, la grippe est officiellement passée en phase post-épidémique en Corse, selon le dernier bilan de Santé publique France. L’activité grippale diminue significativement, aussi bien en médecine de ville qu’à l’hôpital. La proportion d’hospitalisations après un passage aux urgences pour syndrome grippal tend désormais à se stabiliser, marquant un tournant dans la gestion de cette saison virale. Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal a chuté de 35 % en une semaine, passant de 71 à 46 cas, témoignant de l’efficacité des mesures de prévention et de la fin progressive de la circulation du virus.



Des enfants relativement épargnés, mais une vigilance accrue pour les seniors

Chez les plus jeunes, la grippe a montré un impact limité. Sur les 46 passages aux urgences recensés lors de la semaine écoulée, seulement sept concernaient des enfants de moins de 15 ans, et aucun d’entre eux n’a nécessité une hospitalisation.

En revanche, la situation a été plus préoccupante pour les personnes âgées de 65 ans et plus, avec 13 hospitalisationsrecensées, représentant près de 46 % des admissions liées à la grippe. Les autorités sanitaires appellent ainsi à maintenir une vigilance particulière auprès des populations fragiles.



Bronchiolite : un reflux sous surveillance

Si la grippe est en net recul, la bronchiolite, qui a touché les nourrissons pendant six semaines, est également en phase post-épidémique. Toutefois, l’activité liée à cette infection respiratoire enregistre une légère hausse en ville et à l’hôpital. Le nombre de passages aux urgences pour bronchiolite a triplé en une semaine, passant de trois à neuf cas, avec un taux d’hospitalisation en hausse de 33 % à 55 %.



Ce rebond, bien que modéré, s’explique par la persistance de certains virus respiratoires dans l’environnement. Les experts se veulent néanmoins rassurants : cette augmentation s’inscrit dans les fluctuations normales observées après une épidémie, sans signe de retour en force de la maladie.



Une fin d’hiver sous contrôle, mais avec prudence

Même si l’hiver tire à sa fin, les autorités sanitaires appellent toutefois à ne pas baisser la garde, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, et rappellent l’importance des gestes barrières pour éviter tout rebond épidémique. La prudence reste donc de mise.