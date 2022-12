Après deux ans d'absence, « Terre Corse » revient ce weekend à Bastia

C’est sur fond de crises multiples qu’aura lieu cette 61ème édition. « Depuis la dernière édition la situation a bien évolué et pas dans le bon sens » souligne Michel Stefani, secrétaire régional du Parti Communiste de Corse. « Aujourd’hui les crises s’accumulent, la guerre sévit en Europe et tout cela pose évidemment beaucoup d’interrogations de partout. Aussi Terre Corse se veut-elle un espace pour débattre et construire un rapport de force politique pour faire changer les choses ».



Cette Terre Corse se déroulera en deux temps avec pour débuter, ce samedi 3 décembre au cinéma Le Studio à 16h30* la projection du film de Gilles Perret : « Reprise en main », une comédie dramatique sortie en octobre dernier. « Ce film met à l’honneur les travailleurs qui luttent pour préserver leur emploi. Ce sera l’occasion d’un débat ensuite sur la thématique Valeur du travail ». Dimanche 4 à 11h30, Terre Corse propose un banquet républicain** au restaurant Le Marina à Bastia.



S’en suivra un débat sur la thématique Corse terre d’inégalités. « Cette thématique est d’autant plus d’actualité que la Corse est la région où sévit le plus d’inégalités. En Corse on parle surtout de réforme institutionnelle, or la réforme ne remplit pas les frigos. Ici les salaires sont bas, les emplois précaires… Il faut combattre ces inégalités, cette précarité, se projeter sur l’avenir. Cette édition 2022 de Terre Corse, ouverte à tous ceux qui veulent, qui ont la volonté de lutter pour changer les choses en Corse, en France et en Europe, permettra de débattre de tout cela : emplois, retraite, précarité, valeur du travail, inégalités. Tous ceux qui veulent porter une politique de rupture de celle d’aujourd’hui capitaliste ».

Michel Stefani revient aussi sur la récente COP 27. « La Corse, on l’a vu au mois d’août, est belle et bien concernée par les changements climatiques. Cette COP27 a été décevante par rapport aux enjeux et à la situation climatique. Les objectifs ne sont pas atteints et face à ça il faut prendre des mesures plus importante s et dans le respect des équilibres notamment les pays émergeants. Aujourd’hui il n’y a pas de petites luttes. Elles permettent toutes de changer les rapports de force ».