Après Wimbledon, Laurent Lokoli hôte du Bunifaziu TC : "je veux me rapprocher du Top 100"

Une visite surprise qui s'est déroulée en présence du maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, qui lui a remis un maillot du SCB et plus précisément de Dumé Guidi le capitaine des Bleus, l'occasion de rappeler que Dominique Lokoli, le père de Laurent, a porté les couleurs du PSG à l'époque des Bianchi, Dalheb, Adams, quand le coach

s'appelait Jean-Michel Larqué.





Goûtant à un repos bien mérité chez Thomas Jacob, au Maora Beach, partenaire et ami de Laurent Lokoli cette saison, le Morianais a,rencontré, les dirigeants et les jeunes licenciés bonifaciens avec un, évident plaisir. L'occasion, également, d'échanger quelques balles avec le blé qui lève dans la Cité des Falaises.



- Après être passé par les qualifications à Wimbledon vous avez livré une belle partie face au quatrième mondial Casper Ruud. Quel sentiment vous inspire votre parcours anglais ?

-Bien entendu content d'être sorti des qualifications. Maintenant quand je suis rentré sur le court face à Casper Ruud le but du jeu n'était pas de faire de la figuration. Même si beaucoup de personnes m'ont dit que c'était bien. Pour ma part aujourd'hui encore je suis déçu . Même face au quatrième joueur mondial, le but du jeu n'est pas de perdre un match de tennis en quatre sets. Peu importe qui j'ai en face de moi, pour moi le classement ne me gêne pas. Je voulais battre Casper Rudd et je n'ai pas réussi à le faire et cela est frustrant.



- Cela a aiguisé votre appétit ?

- Je dois encore travailler pour me rapprocher du top 100 pour que cela m'ouvre les portes des tableaux des tournois du Grand Chelem tout en m'évitant de passer par les qualifications. Dans tous les cas cela demeure une super expérience que de jouer devant 10 000 personnes. Mais la prochaine fois je vais revenir pour gagner.



- Au regard de vos récents résultats, il y quand même une forme de régularité des performances à un certain niveau ?

-Depuis un certain temps maintenant ma saison est plutôt bonne sur certaines victoires sur la régularité dans les grands chelems avec le passage des qualifs en Australie et à Wimbledon et le dernier tour des qualifs à Roland-Garros. Cette régularité est bien là mais malheureusement dans les qualifs il n'y a pas beaucoup de points ATP attribués et donc du coup je n'ai pas beaucoup progressé au classement. Je vais avoir une réelle ouverture lors des prochains mois pour tenter de passer plusieurs caps, pour franchir la barre des 150 meilleurs joueurs du Monde de manière à me rapprocher du Top Cent.



- À quel horizon ?

-Que cela se situe dans les prochains mois ou l'année prochaine peu importe car cela donne l'opportunité de jouer des Grands Prix et de rencontrer des joueurs qui sont top 50, top 30 ou top 10 et cela te permet de te sentir à ta place.



- Avec quelles ambitions ?

- J'ai toujours dit que je voulais faire partie des meilleurs.



- Votre programme après ces quelques jours de repos à Bonifacio ?

- Je vais entamer ma préparation sur le dur pour les prochains rendez-vous avec l'US Open à la mi-août.